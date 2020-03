Coronavirus, il punto. Nel Lecchese si va oltre quota mille e «i lombardi riducono spostamenti»

Prosegue il trend già disegnato dalla giornata di domenica per quanto riguarda l'aumento dei casi d'infezione da Covid-19 in Lombardia, seppur con una lieve risalita. Così com'era accaduto 24 ore fa, il canonico bollettino sulla situazione regionale ha fatto registrare un'altra giornata abbastanza positiva anche per quanto riguarda il nostro territorio.

Nella nostra provincia si contano 1.015 infezioni dall'inizio dell'epidemia, con un aumento di 81. Nei giorni precedenti, l'incremento era stato di 62, 54, 142, 146, 64. I dati sono stati snocciolati dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la quotidiana diretta Facebook sulla pagina di LombardiaNotizieOnline per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. Le istituzioni invitano ovviamente alla prudenza, ma la tendenza è piuttosto uniforme in tutto il territorio lombardo.

«La situazione nell'ospedale di Lecco è tra quelle più complesse», ha detto l'assessore durante la trasmissione live.

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Bergamo:

6.728

ieri: 6.471 (+255)

l'altro ieri: 6.216 (+347)

e nei giorni precedenti:

5.869 (+715)/5.154 (+509)/4.645(+340)/4.305/3.993/3.760/ 3.416/2.864/2.368/2.136/1.815/ 1.472/1.245/997/761/623/537

Brescia:

6.728

ieri: 5.905 (+588)

l'altro ieri: 5.317 (+289)

e nei giorni precedenti:

5.028 (+380)/4.648(+401)/4.247(+463)/3.784/3.300/2.918/ 2.473/2.122/1.784/1.598/1.351/ 790/739/501/413/182/155

Como:

635

ieri: 581 (+69)

l'altro ieri: 512 (+60)

e nei giorni precedenti:

452 (+72)/380(+42)/338(+52)286/256/220/184/154/11 8/98/77/46/40/27/23/11/11

Cremona:

3.061

ieri: 2.925 (+30)

l'altro ieri: 2.895 (+162)

e nei giorni precedenti:

2.733 (+341)/2.392(+106)/2.286(+119)/2.167/2.073/1.881/ 1.792/1.565/1.344/1.302/1.061/ 957/916/665/562/452/406

Lecco:

1.015 (+81)

ieri: 934 (+62)

l'altro ieri: 872 (+54)

e nei giorni precedenti:

818 (+142)/676(+146)/530(+64)/466/440/386/344/287/23 7/199/113/89/66/53/35/11/8

Lodi:

1.860

ieri: 1.817 (+45)

l'altro ieri: 1.772 (+79)

e nei giorni precedenti:

1.693 (+96)/1.597(+69)/1.528(+83)/1.445/1.418/1.362/1 320/1.276/1.133/1.123/1.035/96 3/928/853/811/739/658

Monza Brianza:

1.454

ieri: 1.130 (+22)

l'altro ieri: 1.108 (+24)

e nei giorni precedenti:

1.084 (+268)/816(+321)/495(+94)/401/376/346/339/224/1 43/130/85/65/64/59/61/20/19

Milano:

5.701 di cui 2.297 a Milano città

ieri: 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano città (+137)

l'altro ieri: 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano città (+210)

e nei giorni precedenti:

4.672 (+868)/3.804 (+526)/3.278 (+634)/(+287)/2.644/2.326/1.983/1.750 /1.551/1.307/1.146/925/592/506 /406/361

Mantova:

1.093

ieri: 985 (+80)

l'altro ieri: 905 (+63)

e nei giorni precedenti:

842 (+119)/723 (+87)/636(+122)/514/465/382/327/261/ 187/169/137/119/102/56/46/32/2 6

Pavia:

1.499

ieri: 1.444 (+138)

l'altro ieri: 1.306 (+112)

e nei giorni precedenti:

1.194 (+89)/1.105(+94)/1.011(+33)/978/884/801/722/622 /482/468/403/324/296/243/221/ 180/151

Sondrio:

253

ieri: 208 (+3)

l'altro ieri: 205 (+26)

e nei giorni precedenti:

179 (+16)/163 (+8)/155(+80)/75/74/46/45/45/23/23/ 13/7/7/6/6/4/4

Varese:

450

ieri: 421 (+35)

l'altro ieri: 386 (+27)

359 (+21)/338(+28)/310/+45)/265/232/202/184/158/1 25/98/75/50/44/32/27/23/17

Sala: «Ridotti gli spostamenti in Lombardia»

«I dati degli spostamenti delle persone che si muovono in Lombardia ci stanno dando segnali confortanti, segno che i cittadini hanno capito di non muoversi da casa se non per reali e indifferibili necessità». Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala illustrando i dati sugli spostamenti dei lombardi desunti dal monitoraggio del cambio di celle telefoniche alle quali si agganciano gli smartphone in collaborazione con le compagnie che gestiscono i servizi di telefonia mobile.

«Ieri, primo giorno di ulteriori restrizioni - ha spiegato il vicepresidente Sala - abbiamo avuto un 37% di spostamenti, ben sei punti percentuali sotto rispetto al lunedì precedente. Questo significa che i cittadini lombardi hanno a cuore il problema e si muovono soltanto per motivi lavorativi, di salute o per acquistare beni di prima necessità. Il week end ha toccato la punta minima del 26% nella giornata di domenica - ha proseguito il vicepresidente Sala - un dato che dimostra che sono state ridotte al minimo anche le passeggiate e le uscite, dopo la nostra ordinanza in cui abbiamo deciso di vietare di praticare attività all'aria aperta anche singolarmente. I risultati arrivano - ha concluso Fabrizio Sala - dobbiamo fare ulteriori sacrifici per non disperdere questi grandi sforzi che noi tutti stiamo compiendo».

Foroni a Bergamo: «Ospedale pronto in 7-10 giorni»

Gli assessori regionali alla Protezione civile Pietro Foroni e alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi hanno fatto un sopralluogo oggi presso la Fiera di Bergamo dove è in fase di allestimento l’ospedale da campo realizzato dall’associazione nazionale Alpini della Lombardia.

«Insieme all’assessore Claudia Terzi – ha detto l’assessore Foroni - siamo venuti qui oggi per verificare direttamente lo stato dei lavori per il nuovo Ospedale da Campo in Fiera a Bergamo e renderci conto di persona dell’andamento dei lavori, coordinati dagli alpini della Lombardia. A loro, che rappresentano una parte così importante della nostra Protezione civile, va quindi un grandissimo ringraziamento per la dedizione e l’impegno che, come sempre, stanno dimostrando nel portare avanti anche questa sfida».

«L’impressione che abbiamo avuto è stata senz’altro positiva - ha continuato l'assessore Foroni - e l’obiettivo di rendere operativo questo ospedale entro una settimana o al massimo dieci giorni appare tutt’altro che aleatorio. Le imprese stanno lavorando con 3 turni giornalieri, di fatto 24 ore full time. Sarà un vero e proprio ospedale con un oltre un centinaio di posti letto, dei quali 104 dedicati a terapia intensiva e sub-intensiva, che darà un grande contributo nel risolvere la straordinaria emergenza che stiamo affrontando».

«Alla Fiera di Bergamo – ha commentato l’assessore Terzi - si lavora incessantemente per realizzare un nuovo ospedale da campo, in modo da incrementare in maniera sensibile i posti letto disponibili compresi quelli per le terapie intensive e sub intensive».

«Il mio sentito grazie all’Associazione Nazionale Alpini della Lombardia che sta coordinando i lavori con l’obiettivo di aprire entro 7-10 giorni. Un grazie anche - ha continuato l'assessore Terzi che è anche coordinatore del tavolo territoriale di Regione Lombardia a Bergamo - a tutti i volontari, a Confartigianato e a tutti coloro che si stanno spendendo per realizzare questo ospedale, fondamentale per affrontare questo terribile periodo».

«La mia terra bergamasca - ha concluso - sta soffrendo enormemente e non smetterò mai di ringraziare tutti coloro che stanno dando il massimo in questa battaglia estenuante».

