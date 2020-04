In arrivo dalla Regione 3.300.000 mascherine, 109.000 per Lecco e provincia

Nel consueto aggiornamento quotidiano sull'emergenza Coronavirus, Regione Lombardia ribadito con forza l'importanza di insistere con l'utilizzo delle mascherine. A breve entrerà nel vivo la distribuzione gratuita di questi dispositivi di protezione individuale grazie alla Protezione civile regionale: dopo le prime 300.000 alle farmacie, altre 3 milioni di mascherine saranno consegnate, già da domani mattina, lunedì, ai cittadini. Due milioni sono da oggi nei singoli capoluoghi di provincia. Nel lecchese saranno 109.000.

La notizia è stata resa nota dagli assessori regonali Giulio Gallera (Welfare), Pietro Foroni (Protezione civile) e Davide Caparini (Bilancio) durante la conferenza stampa delle 17 di oggi, domenica. Sul fronte mascherine la Regione Lombardia ha dunque deciso di fare da sè, distribuendole gratuitamente ai suoi cittadini.

«Da oggi in Regione Lombardia è obbligatorio coprire le vie aeree con la mascherina o un indumento specifico - hanno ricordato Caparini e Foroni - Ora inizieremo con una distribuzione capillare delle mascherine a livello territoriale, dopo una prima parte, seguiranno altre consegne. La Lombardia è quasi arrivata a una sorta di autosufficienza grazie alle imprese del territorio».

Violazioni del Dpcm, proseguono i controlli: sanzionati altri 30 irregolari in un giorno nel Lecchese

Gallera è quindi entrato nel merito dei dati relativi al contagio. A Lecco si registra purtroppo un leggero incremento di contagi rispetto ai dati degli ultimi giorni, ma il picco sembra comunque alle spalle visto che i dati peggiori sono quelli di una decina di giorni fa. I dati parlano oggi, domenica 5 aprile, di 1.678 contagiati (+50) rispetto a ieri (vedi nei dettagli i dati sotto).

Leggero incremento nel Lecchese, ma la tendenza complessiva è verso la diminuzione

«I dati di oggi - ha detto Gallera - continuano a essere nel complesso confortanti considerando anche il crescente numero di tamponi. Si fanno più tamponi, si individuano più positivi, anche quelli con piccoli sintomi che non devono andare in ospedale. C'è anche un alleggerimento dei posti di terapia intensiva, cresce il numero delle persone dimesse. Ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Anzi. Lo sforzo a Milano deve essere più determinato sia nel non uscire o nell'uscire, se necessario, assolutamente protetti per evitare di infettare o di essere infettati. Ai milanesi chiedo maggior determinazione. I dati sono confortanti, Bergamo e Brescia si sono quasi fermate. A Milano non siamo ancora riusciti a dare un indirizzo a questa linea». L'assessore Gallera ha anche confermato che, da domani, inizieranno ad essere ricoverati i primi pazienti in Fiera, con "un crescendo rispetto alle esigenze".

I dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti in Lombardia

- I casi positivi sono: 50.455 (+1.337)

ieri: 49.118 (+1.598)

l'altro ieri: 47.520 (+1.455)

e nei giorni precedenti: 46.065 (+1.292), 44.773, 43.202

(+1.047), 42.161 (+1.154), 41.007 (+1592), 39.415 (+2.117),

37.298 (+2.409), 34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643), 28.761

(+1.555), 27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251), 22.264(+2.380),

19.884, 17.713, 16.220, 14.649, 13.2729, 11.685, 9.820, 8.725,

7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612



- I decessi: 8.905 (+249)

ieri: 8.656 (+345)

l'altro ieri: 8.311 (+351)

e nei giorni precedenti: 7.960 (+367), 7.593, 7.199 (+381),

6.818 (+458), 6.360 (+416), 5.944 (+542), 5.402 (+541), 4.861

(+387), 4.474 (+296), 3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095 (+546),

2.549 (+381), 2.168, 1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744,

617, 468, 333,267, 154

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Bergamo: 9.712 (+124)

Ieri: 9.588 (+273)

L'altro ieri: 9.315 (+144)

e nei giorni precedenti: 9.171 (+132), 9.039 (+236), 8.803

(+139), 8.664 (+137), 8.527 (+178), 8.349 (+289), 8.060 (+602),

7.458 (+386), 7.072 (+344), 6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869

(+715), 5.154 (+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416,

2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537



Brescia: 9.340 (+160)

Ieri: 9.180 (+166)

L'altro ieri: 9.014 (+257)

e nei giorni precedenti: 8.757 (+159), 8.598 (+231), 8.367

(+154), 8.213 (+200), 8.013 (+335), 7.678 (+373), 7.305 (+374),

6.931 (+334), 6.597(+299), 5.905 (+588), 5.317 (+289), 5.028

(+380), 4.648(+401), 4.247 (+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473,

2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413, 182, 155



Como: 1.384 (+65)

Ieri: 1.319 (+63)

L'altro ieri: 1.256 (+51)

e nei giorni precedenti: 1.205 (+48), 1.157 (+56), 1.101 (+40),

1.061 (+47), 1.014 (+111), 903 (+87), 816 (+54), 762 (+56), 706

(+71), 581 (+69), 512 (+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286,

256, 220, 184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11



Cremona: 4.233 (+79)

Ieri: 4.154 (+57)

L'altro ieri: 4.097 (+123)

e nei giorni precedenti: 3.974 (+33), 3.941 (+72), 3.869 (+81),

3.788 (+26), 3.762 (+157), 3.605 (+109), 3.496, (+126), 3.370

(+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30), 2.895 (+162), 2.733 (+341),

2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565,

1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406



Lecco: 1.678 (+50)

ieri: 1.628 (+34)

l'altro ieri: 1.594 (+42)

e nei giorni precedenti: 1.552 (+36), 1.470 (+33), 1.437 (+56),

1.381 (+65), 1.316 (+106), 1.210 (+51), 1.159 (+83), 1.076

(+61), 934 (+62), 872 (+54), 818 (+142), 676 (+146),530(+64),

466, 440,386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8



Lodi: 2.255 (+17)

ieri: 2.238 (+24)

l'altro ieri: 2.214 (+25)

e nei giorni precedenti: 2.189 (+32), 2.157 (+41), 2.116 (+29),

2.087 (+30), 2.057 (+28), 2.029 (+23), 2.006 (+38), 1.968 (+84),

1.884 (+24), 1.817 (+45), 1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69),

1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123,

1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658



Monza Brianza: 3.046 (+111)

Ieri: 2.935 (+161)

L'altro ieri: 2774 (+141)

e nei giorni precedenti: 2.633 (+90), 2.543 (+81), 2.462 (+100),

2.362 (+97), 2.265 (+179), 2.086 (+138), 1.948 (198), 1.750

(+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268),

816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65,

64, 59, 61, 20, 19



Milano: 11.230 (+411) di cui 4.533 a Milano citta' (+171)

Ieri: 10.819 (+428) di cui 4.362 a Milano citta' (+178)

L'altro ieri: 10.391 (+387), di cui 4.184 a Milano citta' (+166)

e nei giorni precedenti:

10.004 (+482), di cui 4.018 a Milano citta' (+203),

9522 (+611), di cui 3815 (+159) a Milano citta',

8.911 (+235), di cui 3.656 (+96) a Milano citta',

8.676 (+347), di cui 3.560 a Milano citta' (+154),

8.329 (+546), di cui 3.406 a Milano citta' (+247),

7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano citta' (+150),

7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano citta' (+261),

6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano citta' (+310),

6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano citta' (+141),

5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta' (+137),

5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta' (+210),

4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano citta' (+279),

3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta' (+172),

3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta' (+287),

2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506,

406, 361



Mantova: 2.044 (+63)

Ieri: 1.981 (+97)

L'altro ieri: 1.884 (+102)

e nei giorni precedenti: 1.782 (+46), 1.736 (+48), 1.688 (+71),

1.617 (+67), 1.550 (+66), 1.484 (+86), 1.398 (+148), 1.250

(+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905 (+63), 842 (+119), 723 (+87),

636 (+122), 514,465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56,

46, 32, 26



Pavia: 2.619 (+120)

Ieri: 2.499 (+168)

L'altro ieri: 2.331 (+46)

e nei giorni precedenti: 2.285 (+105), 2.180 (+47), 2.133 (+97),

2.036 (+62), 1.974 (+97), 1.877 (+165), 1.712 (+27), 1.685

(+107), 1.578 (+134), 1.444 (+138), 1.306, (+112), 1.194 (+89),

1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403,

324, 296,243, 221, 180, 151



Sondrio: 591 (+28)

Ieri: 563 (+26)

L'altro ieri: 537 (+20)

e nei giorni precedenti: 517 (+33), 484 (+14), 470 (+24), 446

(+24), 422 (+34), 388 (+26), 362 (+37), 325 (+41), 284 (+31),

208 (+3), 205 (+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46,

45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4



Varese: 1.191 (43)

Ieri: 1.148 (+63)

L'altro ieri: 1.085 (+83)

e nei giorni precedenti: 1.002 (+65), 937 (+44), 893 (27), 866

(+54), 812 (+44), 768 (+57), 711 (+209), 502 (+34), 468 (+18),

421 (+35), 386 (+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232,

202, 184, 158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27, 23, 17



e altri in corso di verifica.

Sostieni LeccoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di LeccoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery