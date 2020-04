Coronavirus, il punto. «I dati sono ancora positivi»: cinquanta nuovi casi nel Lecchese

«I dati continuano ad essere positivi e anche i numeri dei ricoverati sono contenuti». Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline. «A Milano la situazione è stabile - anche se la linea continua ad oscillare. Dobbiamo insistere ancora di più. Va da sè che dovremo passare il weekend di Pasqua in casa rispettando le misure restrittive previste dalle ordinanze».

Gallera ha anche fatto sapere che il reclutamento di operatori sanitari dall'inizio dell'emergenza è stato di 2.434 persone. L'assessore ha quindi ringraziato il ministero della Salute «che è stato il più vicino a Regione Lombardia, attraverso il ministro Speranza e il viceministro Sileri». Gallera ha quindi ricordato che oggi sono arrivati a Linate dei medici dalla Protezione civile: «20 sono destinati alla Lombardia e noi li abbiamo "dirottati" agli Spedali civili di Brescia. Li ringraziamo molto: è un gesto di grande solidarietà e fratellanza perchè decidono di venire non solo da altre Regioni, ma anche da altri Stati per combattere insieme questa battaglia».

I dati dei contagi odierni in Lombardia e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono: 54.802 (+1.388)

ieri: 53.414 (+1089)

l'altro ieri: 52.325 (+791)

e nei giorni precedenti: 51.534 (+1.079), 50.455 (+1.337),

49.118 (+1.598), 47.520 (+1.455), 46.065 (+1.292), 44.773,

43.202 (+1.047), 42.161 (+1.154), 41.007 (+1592), 39.415

(+2.117), 37.298 (+2.409), 34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643),

28.761 (+1.555), 27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251),

22.264(+2.380),19.884, 17.713, 16.220, 14.649, 13.2729,

11.685,9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612



- i decessi: 10.022 (+300)

ieri: 9.722 (+238)

l'altro ieri: 9.484 (+282)

e nei giorni precedenti: 9.202 (+297), 8.905 (+249), 8.656

(+345), 8.311 (+351), 7.960 (+367), 7.593, 7.199 (+381), 6.818

(+458), 6.360 (+416), 5.944 (+542), 5.402 (+541), 4.861 (+387),

4.474 (+296), 3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095 (+546), 2.549

(+381), 2.168, 1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617,

468, 333,267, 154



- in terapia intensiva: 1.236 (-21)

ieri: 1.257 (-48)

l'altro ieri: 1.305 (-38)

e nei giorni precedenti: 1.343 (+26), 1.317 (-9), 1.326 (-55),

1.381 (+30), 1.351 (+9), 1342 (+18), 1.324 (-6), 1.330 (+2),

1.328 (+9), 1.319 (+27), 1.292 (+29), 1.263 (+27), 1.236 (+42),

1.183 (+41), 1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924,

879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359



- i ricoverati non in terapia intensiva: 11.796 (+77)

ieri: 11.719 (-114)

l'altro ieri: 11.833 (-81)

e nei giorni precedenti: 11.914 (-95), 12.009 (+7), 12.002

(+200), 11.802 (+40), 11.762 (-165), 11.927 (+44), 11.883 (+68),

11.815 (+202), 11.613 (+461), 11.152 (+15), 11.137 (+456),

10.681 (+655), 10.026 (+315), 9.266 (-173), 9.439, (+1.181),

8.258 (+523), 7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550,

4.898, 4.435, 4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661



- i tamponi effettuati: 176.953 (+9.396)

ieri: 167.557

l'altro ieri: 159.331 (+4.342)

e nei giorni precedenti: 154.989 (+5.005), 149.984 (+8.107),

141.877 (+6.826), 135.051 (+6.765), 128.286, 121.449, 114.640,

111.057, 107.398, 102.503, 95.860, 87.713, 81.666, 73.242,

70.598, 66.730, 57.174, 52.244, 48.983, 46.449, 43.565, 40.369,

37.138, 32.700, 29.534, 25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778

«3,5 milioni di mascherine distribuite»

Grazie all'iniziativa di Regione sono state distribuite in Lombardia 3,5 milioni di mascherine che saranno consegnate gratuitamente. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni intervenuto alla diretta Facebook trasmessa da Lombardia Notizie Online.

«Tutti i punti di smistamento - ha precisato Foroni - Comuni (3 milioni di mascherine), edicole (200.000), farmacie 300.000) hanno provveduto a iniziare la distribuzione del materiale in base alle esigenze dei territori e ponendo particolare attenzione alle fasce di fragilità».

Una volta arrivati agli enti locali i sindaci si sono subito attivati per consegnare i dispositivi di protezione individuale soprattutto alle persone che ne avevano particolarmente bisogno. Si tratta di dispositivi in distribuzione gratuita, necessari per ottemperare all'ordinanza vigente in Lombardia di coprirsi bocca e naso. Prioritario in questa operazione è stato il rifornimento del sistema sanitario nel suo complesso, in attesa che altri dispositivi di protezione possano arrivare per una distribuzione ancora più capillare sull'intero territorio regionale.

«I prossimi arrivi di mascherine - ha chiarito Foroni - che saranno destinate ad approvvigionare i territori e, in particolare, alle Forze dell'ordineE' iniziata - ha aggiunto l'assessore Foroni- anche la distribuzione di uova di Pasqua e colombe per consentire a chi opera in questa fase di emergenza coronavirus di poter trascorrere le prossime festività con un dono che ci è stato offerto da grandi aziende come Melegatti, Maina e Nestlè dando testimonianza di grande generosità e sensibilità nei confronti di chi opera nei presidi sanitari e nel sistema di Protezione civile".