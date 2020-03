Roby Facchinetti canta per Bergamo, la sua «città ferita»

La provincia di Bergamo è la più colpita d'Italia dall'emergenza Coronavirus. Sono 7.458 le persone che hanno avuto esito positivo all'infezione dopo aver eseguito il tampone diagnostico e tante di loro hanno perso la vita in queste settimane. Solo una settimana fa l'Esercito ha dovuto trasferire più di sessanta salme fuori dalla città capoluogo per la cremazione, evento simbolo di quanto sta umanamente costando la pandemia da Covid-19.

Il 1 maggio 1944 a Bergamo è nato Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti, conosciuto da tutti con il soprannome di Roby: tastierista dei "Pooh" per oltre quarant'anni, insieme al batterista e cantante Stefano D'Orazio, romano e con lui nel celebre gruppo dal 1971 in avanti, ha scritto una canzone dedicata alla sua «città ferita» dall'emergenza sanitaria. Un brano toccante in cui scorrono anche le immagini dei medici impegnati in trincea.