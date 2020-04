Gruppo Cartiera dell’Adda: i dipendenti dell'azienda a sostegno dell’emergenza Covid-19

Attraverso un’iniziativa da loro proposta e pienamente sostenuta dalla proprietà delle aziende del Gruppo, i dipendenti di Cartiera dell’Adda (a Calolziocorte) e Industria Cartaria Pieretti (Marlia, Lucca) hanno scelto di fare una donazione agli enti che fronteggiano l’emergenza in atto.

Quello dei dipendenti di Cartiera dell’Adda e Icp è un gesto di solidarietà per contribuire direttamente alla lotta contro la diffusione del Covid-19 che quindi si concretizza non solo attraverso il loro quotidiano impegno per garantire continuità alla produzione, ma anche con una donazione a sostegno di coloro che sono in prima linea in questo difficile momento.

Alla somma raccolta dai loro dipendenti si sono aggiunti i contributi delle aziende Cartiera dell’Adda e Icp, che, per volontà degli amministratori Giuseppe Cima e Tiziano Pieretti, hanno fatto arrivare ad oltre 22.000 euro il totale della cifra che verrà donata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La quota raccolta in Cartiera dell’Adda verrà indirizzata a sostenere l’attività della Protezione Civile italiana, molto impegnata proprio nelle regioni del Nord Italia, mentre Industria Cartaria Pieretti devolverà una parte dell’ammontare all’Ospedale San Luca di Lucca e una parte a supporto dell’operato della Misericordia del Barghigiano.