Coronavirus, un caso anche a Garlate e Vercurago. I Comuni: «Non ci sono motivi di allarme»

Un caso di Coronavirus anche a Garlate. Alle 8 di questa mattina l'Amministrazione comunale ha diramato una nota nella quale ha fatto sapere che una persona residente in paese è stata riscontrata positiva al tampone, precisando allo stesso tempo che tutte le procedure per prevenire il contagio sono state puntualmente attivate e che non ci sono motivi di allarme. Infomazione e rassicurazione allo stesso tempo, con un'ulteriore precisazione: il Covid-19 non è stato contratto all'interno dei confini di Garlate. Ecco il testo del comunicato del sindaco di Garlate, Giuseppe Conti.

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS

Comunicato del Sindaco di Garlate



Cari concittadini e concittadine,

Vi comunico che nel nostro paese è stato riscontrato un caso di positività al test da coronavirus, a seguito del quale sono stati attivati tutti i protocolli necessari riguardanti il sistema di prevenzione e controllo sanitario.



Desidero precisare che la persona risultata positiva al test (e per la quale il contagio è avvenuto al di fuori del comune di Garlate) è curata e monitorata in ospedale e che è stata correttamente attivata la procedura per la prevenzione della diffusione del virus.



Tale procedura ha coinvolto fin da subito i familiari, istruiti ad hoc dal personale sanitario per prevenire il contagio.

Le autorità sanitarie e il comune sono in contatto con loro per garantire sicurezza, informazione e assistenza.

La situazione quindi è sotto controllo, non ci sono motivi di allarme e quindi invitiamo tutti a proseguire con normalità le proprie attività seguendo le indicazioni di prevenzione che sono state diffuse.

Buona giornata a tutti.

Nella mattinata di oggi, venerdì, anche l'Amministrazione di Vercurago, sul sito web istituzionale del Comune, ha reso noto che anche nel paese della valle San Martiuno al confine con Lecco è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19. Ecco la nota firmata dal sindaco Paolo Lozza, che a sua volta informa e rassicura in merito alla situazione "già attivato il protocollo per prevenire il contagio" ricordando che ad oggi non ci sono situazioni di allarme e di continuare nelle normali attività seguendo le indicazioni di prevenzione diffuse dalle autorità competenti. Infine, anche un appello a non veicolare messaggi non veritieri rispetto al delicato argomento.

Il sindaco di Vercurago: «Non essendoci ad oggi motivi di allarme, invito tutti a continuare con le normali attività, seguendo le indicazioni di prevenzione diffuse»