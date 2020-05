Coronavirus. Il punto: 54 nuovi tamponi positivi nel Lecchese, calano i casi in regione

Sono 54 i nuovi tamponi positivi al Covid-19 rilevati nella provincia di Lecco in relazione ai campioni analizzati tra ieri e oggi, domenica 3 maggio. Si tratta di un dato meno incoraggiante rispetto a quelli degli ultimi giorni, durante i quali si era registrata una continua diminuzione dell'incremento di contagi (venerdì solo +3). L'emergenza non è dunque ancora finita e occorre tenere sempre alta la guardia rispettando le restrizioni ed evitando assembramenti, anche in vista della ripresa legata alla cosiddetta "Fase 2" al via domani, lunedì 4 maggio. Ad oggi il numero totale di infezioni registrate a Lecco e provincia è pari a 2.344. Una buona notizia arriva invece dalla vicina provincia di Sondrio dove non si registrano nuovi contagi.

Complessivamente in Lombardia l'incremento dei contagi è leggermente inferiore rispetto a ieri, da due giorni il trend è dunque in diminuzione. Il totale dei decessi nella nostra regione, a loro volta in calo, da inizio emergenza ad oggi è pari a 14.231. Ecco tutti i dati diffusi oggi da Regione Lombardia.

I dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti in Lombardia

- I casi positivi sono: 77.528 (+526)

ieri: 77.002 (+533)

l'altro ieri: 76.469 (+737)



- I decessi: 14.231 (+42)

ieri: 14.189 (+47) *

l'altro ieri: 13.860 (+88)

* (a questi, per quanto riguarda il computo totale, ne vanno aggiunti 282 relativi all'aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, è relativo a tutto aprile provenienti)



- In terapia intensiva: 532 (-13)

ieri: 545 (-18)

l'altro ieri: 563 (-42)



- I ricoverati non in terapia intensiva: 6.609 (+80)

ieri: 6.529 (-99)

l'altro ieri: 6.628 (-206)



- I tamponi effettuati: 410.857 (+7.155)

ieri: 403.702 (+13.058)

l'altro ieri: 390.644 (+13.701)



- I dimessi: 52.773 (+417)

ieri: 52.356 (+320)

l'altro ieri: 52.035 (+869)

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG: 11.453 (+59)

ieri: 11.394 (+34)

l'altro ieri: 11.360 (+47)



BS: 13.028 (+29)

ieri: 12.999 (+70)

l'altro ieri: 12.929 (+68)



CO: 3.313 (+20)

ieri: 3.293 (+22)

l'altro ieri: 3.271 (+27)



CR: 6.106 (+18)

ieri: 6.088 (+20)

l'altro ieri: 6.068 (+31)



LC: 2.344 (+54)

ieri: 2.290 (+13)

l'altro ieri: 2.277 (+3)



LO: 3.047 (+30)

ieri: 3.017 (+23)

l'altro ieri: 2.994 (+28)



MB: 4.823 (+78)

ieri: 4.745 (+16)

l'altro ieri: 4.729 (+25)



MI: 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano città

ieri: 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a Milano città

l'altro ieri: 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano città



MN: 3.199 (+5)

ieri: 3.194 (+9)

l'altro ieri: 3.185 (+10)



PV: 4.490 (+34)

ieri: 4.456 (+40)

l'altro ieri: 4.416 (+67)



SO: 1.181 (=)

ieri: 1.181 (=)

l'altro ieri: 1.181 (+1)



VA: 2.783 (+68)

ieri: 2.715 (+10)

l'altro ieri: 2.705 (+38)



A questi gi aggiungo 1.693 in corso di verifica.



