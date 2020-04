Coronavirus. Il punto: i nuovi contagiati nel Lecchese sono 8. Il trend si conferma in calo

Contagiati da Coronavirus: a Lecco il trend si conferma in calo. Nei consueti dati quotidiani diffusi oggi, sabato 25 aprile, da Regione Lombardia emerge come nel nostro territorio le persone risultate positive al test siano state 8 in più di ieri, per un totale di 2.157. Nei giorni scorsi l'incremento era stato di +17 e + 23. Non bisogna comunque abbassare la guardia, soprattutto a livello regionale. In Lombardia i nuovi contagi complessivi sono 71.909 (+653), e i decessi 13.269 (+163).

Oggi non si è tenuta la consueta conferenza stampa delle 18, ma in giornata il presidente Attilio Fontana ha rilasciato una dichiarazione video nella quale ha sottolineato: «Il 25 Aprile è la festa della Libertà. Quest'anno è una giornata particolare. Per la prima volta nella mia vita non la posso festeggiare in mezzo a tutti i cittadini in un momento di gioia e di ricordo. In questo periodo noi abbiamo dovuto rinunciare a tante nostre libertà. Ma l'abbiamo dovuto fare per un bene più alto, per cercare insieme di combattere questo maledetto virus e salvare vite. Anche nei prossimi giorni, anche nei prossimi mesi questo rispetto della libertà altrui non va mai dimenticato. Se non rispettiamo le imposizioni di Regioni e Governo rischiamo di andare a incidere sulle libertà degli altri. L'uso della mascherine, il distanziamento sociale sono misure che dobbiamo prendere per consetire a tutti di vivere nella libertà riconquistata».

Tutti i dati di sabato 25 aprile in Lombardia

71.909 (+653)

ieri: 71.256 (+1.091)

l'altro ieri: 70.165 (+1.073)



- i decessi: 13.269 (+163)

ieri: 13.106 (+166)

l'altro ieri: 12.940 (+200)



- in terapia intensiva: 724 (+32)

ieri: 756 (-34)

l'altro ieri: 790 (-27)



- i ricoverati non in terapia intensiva: 8.489 (-302)

ieri: 8.791 (-401)

l'altro ieri: 9.192 (-500)



- i tamponi effettuati: 326.940 (+12.642)

ieri: 314.298 (+11.583)

l'altro ieri: 302.715 (+12.016)

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 11.407 (+45)

ieri: 11.002 (+56)

l'altro ieri: 10.946 (+98)



BS: 12.540 (+65)

ieri: 12.475 (+167)

l'altro ieri: 12.308 (+130)



CO: 2.942 (+71)

ieri: 2.871 (+107)

l'altro ieri: 2.764 (+83)



CR: 5.906 (+39)

ieri: 5.867 (+60)

l'altro ieri: 5.807 (+101)



Lecco: 2.157 (+8)

ieri: 2.149 (+17)

l'altro ieri: 2.132 (+23)



LO: 2.903 (+67)

ieri: 2.836 (+3)

l'altro ieri: 2.833 (+46)



MB: 4.417 (+45)

ieri: 4.372 (+55)

l'altro ieri: 4.317 (+64)



MI: 17.908 (+219) di cui 7.547 (+80) a Milano città

ieri: 17.689 (+412) di cui 7.467 (+246) a Milano città

l'altro ieri: 17.277 (+277) di cui 7.221 (+105) a Milano città



MN: 3.082 (+25)

ieri: 3.057 (+35)

l'altro ieri: 3.022 (+45)



PV: 4.036 (+45)

ieri: 3.991 (+117)

l'altro ieri: 3.874 (+76)



SO: 1.130 (+42)

ieri: 1.088 (+32)

l'altro ieri: 1.056 (+44)



VA: 2.407 (+31)

ieri: 2.376 (+36)

l'altro ieri: 2.340 (+38)



- 1.434 in corso di verifica