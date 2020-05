Giornata Internazionale dell’Infermiere: «Giù la Maschera!»

Il 12 maggio è la Giornata Internazionale dell’Infermiere. Duecento anni fa nasceva Florence Nightingale, la madre dell’infermieristica moderna e in occasione di questa ricorrenza il 2020 era stato decretato dall’OMS come “l’anno degli infermieri”. Non si poteva immaginare che qualche mese dopo questi professionisti sarebbero finiti sotto i riflettori per i motivi che ben conosciamo.

“Oggi più che mai il nostro operato e il nostro impegno sono sotto gli occhi di tutti. Le immagini provenienti dai reparti CoViD ci hanno però mostrato sempre a volto coperto e la definizione di eroi, sebbene voglia rappresentare un riconoscimento per il nostro lavoro, rischia di far dimenticare che sotto quelle mascherine ci sono persone con emozioni, sentimenti e un vissuto da raccontare.”- commenta il Presidente OPI Lecco, Fabio Fedeli- “Pertanto nelle ultime settimane abbiamo raccolto fotografie e testi scritti dagli infermieri lecchesi, che operano negli ospedali, nelle strutture socio-sanitarie e sul territorio, con l’intento di mostrare tutto quello che si trova sotto la maschera”

Con il materiale pervenuto all’Ordine è stato realizzato un video, dal titolo “Giù la maschera: il volto della cura”, diffuso tramite i canali social e web dell’Opi nella giornata di oggi alle ore 12, mentre i contributi integrali sono pubblicati sul sito www.opilecco.it.