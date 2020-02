Coronavirus. Inps, sospese le visite medico-fiscali e chiusi gli sportelli

Alessandro Simonetta, Direttore Provinciale dell'Inps, ha comunicato la chiusura degli sportelli e la sospensione delle visite medico-fiscali. La misura sarà valida dalla giornata di lunedì 24 e fino a nuova comunicazione.

In considerazione della diffusione dei contagi da coronavirus in atto nella Lombardia, in coerenza con l'Ordinanza emanata in merito dal Ministro della Sanità d'intesa col Presidente della regione e con l'esigenza prioritaria, espressa anche dal Consiglio dei Ministri, di evitare la permanenza in uno stesso luogo di più persone e scongiurare il rischio che gli uffici delle Sedi Inps della regione deputati alla relazione al Pubblico possano costituire ulteriore veicolo di diffusione, la Direzione Regionale Lombardia dell’INPS da l unedì 24 febbraio e sino a nuova comunicazione ha disposto per tutto il territorio della Lombardia la sospensione di tutte le visite mediche presso i centri medico-legali, delle visite medico-fiscali e le attività di relazioni con il pubblico che contemplino il contatto fisico con gli utenti.

E’ possibile rivolgersi al call center 803164 da fisso o 06164164 da cellulare. Sarà attivato un numero dedicato, reso pubblico all'utenza.