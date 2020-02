Coronavirus. Assalto ai supermercati, Iperal: «Da giovedì servizio normale, ma non chiuderemo»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Il gruppo Iperal è dispiaciuto per quanto avvenuto nello scorso fine settimana e in particolare domenica 23 febbraio quando, a seguito della crescente preoccupazione alimentata dalle informazioni sulla situazione sanitaria relativa al propagarsi del Coronavirus, gli scaffali di tutti i supermercati del Gruppo sono stati presi d’assalto dai clienti per l’approvvigionamento di beni di prima necessità come pasta, riso, acqua, latte, uova e disinfettanti.

Anche il servizio di Spesaonline ha saturato rapidamente tutte le fasce orarie disponibili per le spese. Grazie ad un potenziamento delle risorse, già a partire da giovedì 27 febbraio, il servizio potrà comunque tornare ad operare nella normalità.

Il presidente Antonio Tirelli dichiara: «Stiamo provvedendo a ripristinare la situazione di normalità sui nostri scaffali ripristinando velocemente la consueta disponibilità di tutte le merci. L’apertura dei nostri supermercati e ipermercati non subirà alcuna variazione e garantiremo in modo particolare la normale apertura di sabato e domenica degli ipermercati Iperal di Castione, Fuentes e Civate».

Per fronteggiare l’emergenza inoltre sono state intraprese nell’immediato delle azioni mirate a garantire la sicurezza di clienti e collaboratori, in particolare:

è stato attuato un potenziamento delle norme igieniche: il personale di contatto sarà dotato di guanti per il proprio servizio

è stata predisposta all’ingresso dei negozi l’installazione di dispenser disinfettanti per le mani e di materiali per la pulizia dei manici dei carrelli

è stata predisposta un’attività di sanificazione straordinaria degli impianti di ricircolo dell’aria in tutti i negozi.

Il gruppo Iperal inoltre ha dato indicazione al proprio personale, per ridurre al minimo la possibilità di esposizione al contagio e di astenersi dal lavoro in caso di sintomi influenzali, per sottoporsi ai dovuti controlli.