Coronavirus: Isst-Istat, a maggio a Lecco morti in crescita del 20,2%, dato più alto in Italia

Dal -13,5% di Roma al +7,9% di Milano, ma anche passando dal +20,2% di Lecco. Scorrendo le tabelle del nuovo report Iss-Istat sull'impatto dell'epidemia di Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione italiana nel periodo gennaio-maggio, colpiscono le differenze dei dati relativi a maggio nelle province italiane. L’eccesso di mortalità più accentuato nel mese di maggio 2020 si osserva nel Lecchese, comunque interessato da un'importante diminuzione della mortalità rispetto agli incrementi di marzo (185%) e di aprile (129%).

«La tendenza alla decisa diminuzione dei decessi, ravvisabile già dal mese di aprile in molte delle province ad alta diffusione dell'epidemia, si fa ancora più marcata nel mese di maggio», sottolinea il report. Una «drastica riduzione dell'eccesso di mortalità totale, misurato in termini di variazione percentuale rispetto allo stesso periodo del 2015-2019», anche «nelle aree che per prime sono state colpite più duramente dall'epidemia».

In particolare a Bergamo, città duramente colpita dal nuovo coronavirus, i decessi di maggio sono lievemente inferiori alla media del quinquennio precedente (-0,9%), dopo aver fatto registrare incrementi dell'ordine del 574% a marzo e del 126% ad aprile.

Variazione percentuale Province percentuale popolazione residente Gennaio e febbraio Marzo Aprile Maggio Decessi gennaio- maggio 2020 Decessi covid gennaio-maggio 2020 Tasso di mortalità covid standardizzato per 100.000 (a) Alessandria 98,2 -12,4 93,4 84,0 6,5 3.486 464 79,2 Aosta 91,2 -9,0 60,9 74,3 -3,3 732 132 86,3 Asti 89,6 -13,5 40,9 84,3 9,9 1.392 181 58,1 Belluno 65,1 -8,9 20,8 18,3 -14,7 790 73 27,7 Bergamo 99,5 -6,4 573,6 125,7 -0,9 10.488 3.110 278,1 Biella 96,5 -8,9 85,7 85,6 12,7 1.394 151 57,2 Bologna 95,3 -7,9 23,1 51,1 2,5 5.486 666 49,0 Bolzano/Bozen 94,5 3,0 70,3 57,0 6,7 2.371 285 52,4 Brescia 99,7 -8,8 292,9 141,7 8,5 9.521 2.663 200,6 Como 97,6 -4,5 64,1 83,1 8,0 3.343 601 88,4 Cremona 99,8 -6,0 402,9 162,3 9,6 3.890 1.118 261,1 Genova 96,8 -14,1 57,0 72,3 7,7 6.115 886 69,3 Imperia 95,4 -16,3 66,9 53,5 -15,0 1.444 212 67,9 Lecco 98,5 -5,1 185,4 128,7 20,2 2.302 455 117,4 Lodi 99,4 -2,8 375,8 83,4 12,2 1.941 712 300,0 Mantova 96,5 -7,7 123,8 100,3 9,5 2.817 690 134,2 Massa-Carrara 93,0 -17,1 46,0 19,3 3,6 1.170 158 57,1 Milano 99,7 -6,3 98,5 106,3 7,9 18.676 4.084 109,1 Modena 97,8 -4,0 53,6 31,8 -6,0 3.583 462 55,1 Monza e della Brianza 98,2 -3,2 101,8 104,3 13,4 4.676 881 91,5 Novara 97,0 -8,3 77,5 84,1 17,8 2.309 279 63,0 Parma 99,5 -7,8 210,1 108,9 8,0 3.551 751 141,7 Pavia 97,1 -3,9 138,5 138,4 15,1 4.586 1.225 181,1 Pesaro e Urbino 95,4 1,3 124,9 70,9 6,0 2.345 510 113,7 Pescara 97,6 -4,7 34,1 31,7 0,5 1.650 237 62,8 Piacenza 100,0 -10,4 273,3 107,8 15,9 2.812 964 261,1 Reggio nell'Emilia 93,7 -5,5 80,3 71,0 -3,6 2.849 567 93,0 Rimini 95,7 -1,0 69,6 46,6 8,5 1.718 238 59,7 Savona 99,7 -15,3 39,9 46,1 0,1 1.929 238 55,0 Sondrio 100,0 -3,6 78,1 95,0 0,2 1.199 205 97,8 Torino 96,8 -8,4 41,7 68,0 -11,1 12.626 1.278 44,7 Trento 92,4 -4,4 68,5 83,9 7,4 2.686 372 60,4 Trieste 100,0 -2,0 18,8 41,5 -7,9 1.630 189 52,3 Verbano-Cusio-Ossola 94,0 -13,3 49,6 71,3 -8,6 962 97 46,8 Vercelli 92,7 -14,1 94,5 77,4 3,8 1.264 114 48,8 Verona 94,5 -0,4 36,4 52,0 4,2 4.380 545 51,0

Fonte: Istat. Base dati integrata mortalità giornaliera comunale, Iss registro sorveglianza Covid-19

(a) Tasso standardizzato di mortalità: aggiustamento del tasso di mortalità che permette di confrontare popolazioni che hanno distribuzione per età tra loro diverse. Il metodo di standardizzazione diretto per età è quello più utilizzato e consiste nel sommare i tassi che sono calcolati per ogni specifico gruppo di età su una popolazione di struttura standard in questo caso la Popolazione Italiana al Censimento 2011.