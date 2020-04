Coronavirus, Juice chiude tutti i punti vendita fino a nuova comunicazione

Nonostante rientrassero tra le categorie che avrebbero potuto restare aperte, sono stati salvaguardati in primis i propri dipendenti e la loro tutela, prendendo la difficile decisione di chiudere tutti i negozi fino a data da destinarsi. Per contribuire in modo effettivo all’esigenza di evitare il più possibile i contatti tra persone al fine di contrastare il contagio dilagante del coronavirus.

I negozi Juice sono un importante riferimento per gli utenti Apple in tantissime città italiane - Brescia, Crema, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Varese, Alessandria, Novara, Torino, Firenze, Livorno, Pisa, Genova, Sanremo, Padova, Vicenza, Ferrara, Parma, Piacenza, Terni.

In questi giorni in cui la tecnologia riveste un ruolo importantissimo per consentirci di lavorare da casa e di mantenere contatti con tutti i nostri cari, è stato quindi deciso di continuare a offrire i prodotti e servizi Juice:

- rafforzando il canale online juice.it, per consentire a tutti i clienti di acquistare i dispositivi di cui hanno necessità, e regalando le spese di consegna, gratuite per qualsiasi acquisto.

- implementando un servizio di assistenza per riparazioni hardware di Mac, iPhone, iPad e Apple Watch con presa e riconsegna a domicilio gratuite, per fare in modo che i clienti riescano ad avere prodotti performanti e in condizioni ottimali, consapevoli che è proprio in momenti come quello che stiamo vivendo che un dispositivo non correttamente funzionante potrebbe causare grandi problemi all’utente.

- realizzando un servizio di chat sul sito juice.it con i loro Specialisti Apple, per supportare i clienti e per farli sentire vicini anche se lontani, rispondendo alle richieste di consigli per gli acquisti o fornendo le giuste indicazioni su quali procedure seguire.

- gestendo gli sconti education e i buoni Carta del Docente anche a distanza, in questo momento così delicato per il mondo dell’istruzione, per supportare studenti e docenti e poter loro fornire le migliori tecnologie per questa strana scuola a distanza.

In questa emergenza che nessuno avrebbe mai pensato di dover sostenere, anche Juice sta cercando di fare il massimo per essere come sempre all'altezza delle aspettative di eccellenza che lo contraddistinguono.