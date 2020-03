Coronavirus, diffuso un nuovo modello di autocertificazione per chi si deve spostare sul territorio

Il Ministero dell'Interno ha diffuso, nella giornata di martedì 17 marzo, un nuovo modello di autocertificazione, con il quale chi effettua uno spostamento deve dichiarare anche di non essere sottoposto alla misura di quarantena e di non essere risultato positivo al virus Covid-19. Si tratta della terza variante del modulo che viene stilata dal Viminale, che sarà consegnata dalle forze dell'ordine all'atto dei controlli stradali.

Al Decreto firmato da Giuseppe Conte, premier italiano, si è aggiunta la direttiva inoltrata dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a tutti i prefetti del Belpaese. La misura più stringente è nota: chi risiede in Italia, come recita l'articolo 2), comma a), potrà effettuale degli spostamenti «solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus».

