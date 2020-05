Lunedì scattano le nuove misure, Brivio: «Non è un "liberi tutti". Montagna? Non c'erano indicazioni precise»

Lunedì 4 maggio scatteranno, in tutta Italia, i nuovi provvedimenti previsti dal Dpcm firmato da Giuseppe Conte, premier, nei giorni scorsi. Le misure previste saranno "soft" e porteranno alla riapertura di alcune attività, a una maggior circolazione delle persone e alla possibiltà di poter effettuare sport a livello individuale. Nel Lecchese sono stati parecchi, fino all'emissione delle ordinanze comunali, gli interrogativi legati alla possibilità di recarsi in montagna: in alcune località è stata consentita, mentre a Lecco il sindaco Virginio Brivio ha optato per il "no".

«Sentieri? Manca una direttiva precisa dall'alto»

Dall'inizio della pandemia nella città capoluogo hanno perso la vita circa cinquanta persone, mentre seicento sono state messe in quarantena. A riferirlo è stato il sindaco Virginio Brivio, che ha parlato, nel pomeriggio di sabato 2 maggio, attraverso un videomessaggio, ricordando di non abbassare la guardia con l'entratà in vigore delle misure meno restrittive. «Abbiamo chiuso la ciclabile Caviate-Pradello - ha aggiunto - perchè non garantirebbe il distanziamento previsto dalla normativa. Abbiamo concordato la non riapertura con il sindaco di Abbadia Lariana, Azzoni». Per quanto riguarda i sentieri «mancavano precise indicazioni dall'alto. Non sappiamo ancora se possiamo vincolare la riapertura solo ai cittadini lecchesi: riaprire senza questa certezza, avrebbe significato gestire un flusso significativo di persone su camminamenti montani, ferrate e falesie. Abbiamo, inoltre, la necessità di fare manutenzione straordinaria dopo due mesi di chiusura forzata. La riapertura potrà avvenire previo coordinamento con il Soccorso Alpino, i gestori dei rifugi e le associazioni, poichè non vanno solo gli esperti in montagna. Due settimane di sacrificio in più valgono la pena».