«Se lo fanno loro, puoi farlo anche tu»: Luca Lozza firma una locandina speciale diretta ai montanari

«Ho realizzato questa locandinda per sensibilizzare le persone che ancora vanno in giro», spiega il fotografo Luca Lozza, autore della locandina che trovate in apertura di articolo. Uno dei tanti inviti a rimanere a casa che sono stati rivolti alla cittadinanza lecchese, e non solo, per evitare che anche i sentieri e le falesie si riempano di appassionati sportivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.