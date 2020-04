Coronavirus, dai notai diecimila euro destinati agli ospedali del territorio

Nell’ambito dell’emergenza Covid-19, il Consiglio Notarile di Como e Lecco ha donato la somma complessiva di 10.000 euro a favore degli ospedali dei due territori.

In particolare, per il territorio di Como è stato deciso di contribuire alla raccolta fondi promossa dalla “Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus”, devolvendo 5.000 euro a favore dell’Ospedale Sant’Anna di Como; per il territorio di Lecco è stato deciso di aderire alla raccolta organizzata da “Non lasciamo indietro nessuno - ASST - Manzoni - Lecco”, devolvendo 5.000 euro all’Ospedale Manzoni di Lecco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«In questo momento complesso e difficile per tutti, abbiamo deciso di dare un segno tangibile del nostro supporto alle principali realtà sanitarie del territorio – commenta il notaio Massimo Sottocornola, Presidente del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco -. Confidiamo che il nostro contributo arrivi come un messaggio concreto di apprezzamento e gratitudine per il fondamentale lavoro che tutto il personale sanitario sta portando avanti in queste settimane di emergenza».