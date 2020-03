«Io sto a casa»: le giocatrici della Pallavolo Picco Lecco in campo contro l'emergenza Coronavirus

Lucrezia Formenti, Martina Zoia, Rachele Mainetti, Stefania Dall’Igna, Sonia Ratti, Camilla Gerosa, Alessia Mandaglio, Francesca Dalla Rosa, Arianna Lancini, Martina Martinelli, Giada Bianchi, capitan Martina Focaccia, in rigoroso ordine di apparizione. Sono i volti delle dodici giocatrici della Prima Squadra dell’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco, “schierate” in campo per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Com’è noto, infatti, l’appello del Governo è quello di non uscire dalle proprie abitazioni se non per motivi di comprovata necessità. Di conseguenza il messaggio lanciato dai personaggi pubblici ha, in questo momento, un forte valore simbolico. Motivo che ha spinto l’area comunicazione della società biancorossa a coniare l’hashtag #IoStoACasa e a diffondere il breve video che trovare in apertura di articolo.

Il messaggio del presidente Dario Righetti