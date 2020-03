Coronavirus: positiva la calolziese Stasi, Direttore dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Colpito da Coronavirus anche il Direttore generale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Si tratta di Maria Beatrice Stasi, residente a Calolziocorte, città dove in passato aveva ricoperto la carica di Consigliere comunale, e già Direttore generale dell'Azienda ospedaliera Valtellina a Valchiavenna nel 2014 e 2015.

La dirigente dell'ospedale bergamasco sta bene e sta continuando a lavorare anche da casa. La notizia è stata resa nota dall'assessore al Welfare Giulio Gallera in una nota stampa diramanta da Regione Lombardia: "L'assessore ha rassicurato sulle condizioni del Direttore generale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Beatrice Stasi che, risultata positiva al coronavirus è in isolamento domiciliare, ma continua a lavorare indefessamente". La Regione ha inoltre fatto sapere che anche l'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, ricoverato a Brescia, "è in ripresa e di buon umore".