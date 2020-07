Coronavirus, il punto: oggi un tampone positivo nel lecchese. In Lombardia continuano ad aumentare i guariti

Un solo tampone ha dato oggi esito positivo nella provincia di Lecco, zero in quella vicina di Sondrio. L'andamento dell'epidemia da Covid-19 nel nostro territorio segue ancora il trend incoraggiante delle scorse settimane facendo registrare un bassissimo numero di contagi anche nella giornata di domenica 5 luglio. Questo non significa però abbassare totalmente la guardia, come dimostra la scelta del Governatore Attilio Fontana di prorogare l'obbligo delle mascherine anche all'aperto fino a metà luglio, ma sicuramente la strada intrapresa è quella giusta.

Come ogni giorno, anche oggi il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è stato reso disponibile sul sito www.salute.gov.it/ nuovocoronavirus A livello lombardo continuano ad aumentare i pazienti guariti, oggi più 73. Purtroppo si sono però registrati ancora sei decessi. Il numero complessivo dei tamponi effettuato da inizio emergenza ha superato da qualche giorno quota un milione. Ecco di seguito tutti i dati di oggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dati regionali di oggi, domenica 5 luglio

Tamponi effettuati: 8.772 - totale complessivo: 1.083.105

Nuovi casi positivi: 98 (di cui 43 a seguito di test sierologici e 20 "debolmente positivi")

Guariti/dimessi: 68.274 (+73)

Totale complessivo: (65.997 guariti e 2.277 dimessi)

In terapia intensiva: 36 (=)

Ricoverati non in terapia intensiva: 230 (-1)

Decessi: 6, totale complessivo: 16.697

I nuovi casi per provincia