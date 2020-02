Coronavirus, locali notturni chiusi. C'è chi la prende con ironia: «Noi aperti per un minuto»

«We won't close after 2183 days in a row... Non chiuderemo dopo 2183 giorni consecutivi di apertura...». "Risponde" così Marco Valsecchi, titolare del noto "The Shamrock Irish Pub Lecco", all'ordinanza regionale che impone la chiusura dei locali pubblici dalle 18 alle 6. Il testo definitivo, emanato intorno alle ore 22 di domenica 23 febbraio al termine di una lunga giornata di lavoro dedicata al tema Coronavirus, non ha portato alla chiusura immediata delle serrande, ma fino a domenica 1 marzo sarà tassativo il rispetto della norma scritta da Ministero della Salute e Regione Lombardia.

E, così, lo "Shamrock" rimarrà aperto per un minuto, dalle tradizionali 17.59 alle ore 18.00, allungando la striscia di aperture consecutive e rispettando la direttiva emessa da Palazzo Pirelli.