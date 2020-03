Coronavirus, il Comune di Valmadrera chiude la strada per San Tomaso. Attivato il servizio in supporto degli anziani

Emergenza Coronavirus, chiude la strada agro silvo pastorale che porta da Valmadrera alla piana di San Tomaso, frequentata zona di montagna. Questo perchè, in particolar modo nel fine settimana, era molto probabile che si verificassero dei grandi assembramenti di persone vista la relativa facilità con cui si arriva dalla città.

Considerato che la zona di San Tomaso è soggetta a grandi affluenze di persone (anche di bambini e persone anziane) in particolare nei fine settimana, per limitare al massimo ogni spostamento e aggregazione di persone al fine di ridurre il contagio da Coronavirus, è stato disposto il divieto di transito pedonale e veicolare sulla strada agro silvo pastorale e sui sentieri montani per recarsi presso la piana di San Tomaso, da oggi 11.3.2020 sino a fine emergenza sanitaria.

Viene data la possibilità di accedere alla strada per San Tomaso esclusivamente ai soggetti residenti, dimoranti, titolari o dipendenti di attività economiche e/o agricole e alle le persone che, per situazioni di necessità o motivi di salute, devono utilizzare la predetta via.