Coronavirus a Varenna: primo caso ufficiale nel comune, istituito il C.O.C.

Primo caso di contagio da Coronavirus a Varenna: a darne comunicazione il sindaco Mauro Manzoni:

«Purtroppo anche a Varenna si è registrato il primo caso positivo al COVID-19 (Coronavirus). L’informazione è arrivata ufficialmente dall’ATS questa mattina alle ore 10.00. La persona è attualmente in quarantena monitorata dalle autorità competenti.

Il Comune comunica in modo continuo con ATS e Prefettura per monitorare l’evolversi della situazione. Si invitano i cittadini di Varenna, e posso dire che lo stanno già facendo scrupolosamente, a rispettare le regole stabilite dalle Autorità per contenere il più possibile la diffusione del virus».