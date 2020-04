La via Crucis del Venerdì Santo nel surreale scatto del consigliere Boscagli

Sono tante le istantanee scattate durante questa pandemia di Coronavirus che saranno tramandate ai posteri. Da oltre un mese a questa parte le nostre abitudini sono state sconvolte dalla proliferazione del Covid-19: in arrivo ci sono i giorni delle Festività pasquali, i più importanti per la religione cristiana. Oggi, come da rito, si sarebbe dovuta tenere la Via Crucis, il momento più improtante del Venerdì Santo.

La normativa vigente vieta tassativamente gli assembramenti nei luoghi privati e pubblici, rendendo impossibile il normale svolgimento dell'evento. Nella corso della mattinata Don Davide Milani, Prevosto di Lecco, e i vicari hanno portato la croce tra le case dei lecchesi: l'atmosfera surreale ben la immortala lo scatto del consigliere comunale Filippo Boscagli, che immortala un Corso Martiri della Liberazione in una veste tutta nuova; a portare il simbolo del Cristianesimo è Don Cristiano Mauri, vicario di Pescarenico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.