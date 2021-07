Bollettino covid, i dati di domenica 18 luglio: a Lecco 8 contagi

Situazione Covid-19 in Lombardia: oggi, su 28.376 tamponi eseguiti (rapporto al'1,3%), si registrano 369 nuovi casi, con un aumento degli attuali positivi di 329. I guariti/dimessi sono 39, si registra 1 decesso. Stabili gli ospedali: i reparti ordinari stanno curando 136 persone - una in meno rispetto a sabato - e le terapie intensive 31, la stessa cifra delle scorse 24 ore. I dati sono stati resi noti, come sempre, da Ministero della Salute e Regione Lombardia.

Per quanto riguarda la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 8 contagi da Covid-19. Da inizio pandemia i casi accertati nel territorio lecchese hanno così raggiunto quota 24.985.

Tutti i dati di oggi, domenica 18 luglio

i tamponi effettuati: 38.089, totale complessivo: 12.103.488

i nuovi casi positivi: 438

in terapia intensiva: 31 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 136 (-7)

i decessi totale complessivo: 33.808 (+4)

I nuovi casi per provincia