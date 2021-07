Lombardia, entro due giorni sarà raggiunta l'immunità di comunità

Immunità di comunità? Nel nostro territorio è questione di pochi giorni. Entro il 20-21 luglio in Lombardia si arriverà al 70% ella popolazione vaccinata. Ad annunciarlo il dg Welfare in base ai numeri della campagna vaccinale in corso.

Proprio una soglia del 70% era stata indicata dal vicepresidente lombardo e assessore al Welfare, Letizia Moratti, come quella necessaria a raggiungere l'immunità all'interno della comunità della Regione, dove al momento ad aderire alle vaccinazioni sono stati in 6.929.818, con una media giornaliera di prenotazioni nell'arco della settimana appena trascorsa pari a 14.848.

Perché si possa arrivare ad avere il 70% di lombardi vaccinati sono necessarie 7 milioni di adesioni, cifra che verrà raggiunta nell'arco di uno-due giorni se si continerà ad avere la stessa media di cittadini che si presentano per la somministrazione.

Sul tema, con un tweet dal proprio profilo ufficiale, è intervenuta anche Moratti, la quale ci ha tenuto a sottolineare che "4.554.741 cittadini hanno completato il ciclo vaccinale, il 96% degli aderenti ha ricevuto almeno una dose di #vaccino, il 65,7% ha la copertura completa". "Cogliamo l’occasione che ci viene offerta - il suo appello -, aderiamo alla campagna. Facciamo la cosa giusta, vacciniamoci!".