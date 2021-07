A Lecco le proteste contro il green pass. In piazza Cermenati il "no" alla nuova misura del Governo

Anche Lecco ha ospitato una delle decine di manifestazioni organizzate in Italia per dire "no" al green pass, varato dal Governo Draghi e che entrerà in vigore il prossimo 6 agosto. Un centinaio abbondante di persone si sono radunate in piazza Cermenati intorno alle 17.30 di sabato 24 luglio in seguito al tam tam partito sui social durante le prime ore del pomeriggio. La misura, lo ricordiamo, prevede l'utilizzo della certificazione verde per entrare in bar e ristoranti al chiuso, palestre e piscine, eventi pubblici e musei: per averla serviranno la vaccinazione contro il Covid-19 oppure l'esecuzione di un tampone entro le 48 ore antecedenti l'utilizzo dello stesso.

Durante l'appuntamento lecchese del "No Green Pass Day" è stato ribadito il concetto di “ghettizzazione”, è stata annunciata la nascita di un gruppo sui social network ed è stato effettuato l'attacco alla “stampa mainstream che vende menzogne”, dopodichè i manifestanti si sono diretti verso Palazzo Bovara.