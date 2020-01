Cronometristi, al via il corso per gli allievi: appuntamento in via Bezzecca

Domenica 9 febbraio prenderà il via un nuovo corso allievi per gli aspiranti cronometristi. Il corso si terrà presso la sezione di Lecco della Federazione Italiana Cronometristi sita in via Bezzecca 20 e prenderà il via alle ore 14, mentre si concluderà alle ore 17; la durata totale è di sei lezioni. I temi trattati saranno relativi al come cronometrare nelle varie discipline, con le relative esercitazioni pratiche. Possono partecipare tutti coloro che hanno almeno 16 anni e meno di 65.

Al termine del corso gli allievi parteciperanno attivamente alle manifestazioni che richiedono il servizio di cronometraggio della Federazione. Le discipline che vengono cronometrate maggiormente sono podismo, nuoto, auto storiche, rally, enduro, canoe, sci, pugilato e pallamano.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 339 5930138 oppure rivolersi all'indirizzo e-mail a crono.lecco@ficr.it oppure, ancora, sui social network Facebook, Twitter o Instagram.

Il bilancio di fine anno

Sabato 25 gennaio, nel frattempo, si è tenuta l'annuale riunione della Ficr delegazione di Lecco, presieduta dalla presidente Elisabetta Marzani. All'interno della serata è stato analizzato l'anno 2019: numericamente parlando la sezione è stata in crescita e ha presentato un bilancio positivo avendo prestato servizio in oltre oltre 128 evento, con un incremento rispetto al 2019 del 10%, di cui il 30% dei servizi fatto in collaborazione con altre associazioni Ficr del territorio Lombardo; inoltre è stato approvato il bilancio economico 2020 ed è stato premiato Roberto Dedè, associato della sezione che ha toccato la quota di quarantacinque anni di servizio.

Gli eventi più prestigiosi in cui è stato prestato servizio sono relativi alla Mille Miglia (due giorni di gara, uno in Toscana e uno in Emilia), il trofeo mondiale di enduro a Bevera di Sirtori e il campionato nazionale di pallamano del Molteno in Serie A2.