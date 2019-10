Realizzare una vetrina perfetta in vista del Natale: corso in Confcommercio

Per i commercianti la stagione che sta per iniziare è quella più importante: il Natale con le festività di fine anno (e a seguire la stagione dei saldi invernali). Di fronte a una concorrenza sempre più serrata e a un'offerta variegata, una delle leve principali per attrarre il potenziale cliente resta sempre la vetrina. Perchè una proposta originale e ragionata, con gli articoli (e i colori) giusti, resta un modo unico per distinguersi e per attrarre chi passeggia per le vie della città o del paese, che sia un residente o un turista.

Proprio per questo il Cat Unione Lecco srl, società di consulenza e formazione di Confcommercio Lecco, propone due incontri guidati da un esperto consulente e vetrinista, che proporrà nuove idee "easy" ma d'effetto per allestire le vetrine con bellissime decorazioni natalizie. L'obiettivo? Creare allestimenti accattivanti e creativi, in grado di stupire e coinvolgere il pubblico.

L'appuntamento con il corso "Natale in vetrina" è fissato per il lunedì mattina dalle ore 9 alle ore 13 nelle seguenti date: 11 e 18 novembre. Le iscrizioni vanno effettuate entro giovedì 31 ottobre.

La prima lezione teorica verterà sulle regole della vetrinistica (punti focali, altezze, materiali di decorazione, visioni di allestimenti vetrinistici di Natale), la seconda invece sarà pratica con esecuzione di soggetti decorativi. Docente del corso sarà Doriano Missora, responsabile Lombardia e membro del direttivo dell'Associazione Vetrinisti & Visual Europei. Missora è un professionista con esperienza pluriennale nel campo della comunicazione, del marketing e del visual merchandising, e vanta centinaia di collaborazioni in Italia con imprese, studi fotografici, enti ed associazioni. Per informazioni: Confcommercio Lecco - Ufficio Formazione - tel. 0341/356911 - formazione@ascom.lecco.it.