Cortenova: chiusa la Provinciale, si mette mano al torrente Rossiga e al ponte

La Provincia di Lecco ha disposto, nel pomeriggio, la chiusura totale al transito della Sp 62 a Cortenova dal pk 22+950 circa (innesto via Largo de' Vecchi) al pk 23+500 circa (innesto Via Modigliani), dalle 7.00 di martedì 10 settembre fino alle 17.00 di venerdì 20 dicembre: il provvedimento è stato reso operativo nel pomeriggio ed è stato reso effettivo per consentire la realizzazione degli interventi di ripristino della viabilità e di sistemazione del tratto finale dell’alveo del torrente Rossiga, che prevede anche il rifacimento del ponte a scavalco del corso d'acqua.

