Nuvole e pioggia: scongiurato l'esodo da fuori nei paesi del lago

C'era preoccupazione, nei paesi della riviera lacustre, per questa domenica 10 maggio 2020, la prima dopo la parziale riapertura post-4 maggio. Si temeva infatti un esodo non autorizzato dalle province limitrofe, in particolar modo da Milano: un'eventualità che aveva spinto i sindaci, nel corso della settimana, a emanare ordinanze per vietare l'attività motoria (e dunque anche le passeggiate) ai non residenti giunti con mezzi a motore.

Una mano agli amministratori, in questo senso, è per ora arrivata dal meteo che ha portato le nuvole e anche qualche goccia di pioggia sul territorio lecchese. Al momento basta per scongiurare situazioni difficili da controllare. Le forze dell'ordine continuano comunque a monitorare.

Nel frattempo sabato ad Abbadia Lariana sono state consegnate le mascherine lavabili a tutti i bambini del paese tra i 6 e i 14 anni. Si tratta di particolari Dpi sui quali è possibile colorare con pennarelli adatti ai tessuti la parte centrale esterna, senza comprometterne le caratteristiche.

«Siamo molto soddisfatti della situazione in paese, nel corso della giornata odierna (sabato, ndr) abbiamo visto persone rispettose delle regole - ha spiegato il sindaco Roberto Azzoni - Continuiamo su questa strada».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella vicina Mandello il sindaco Riccardo Fasoli ha ricordato, con il bollettino del 9 maggio, ai propri concittadini - e dopo numerose segnalazioni di "assembramenti" in paese davanti ai locali - che il cibo da asporto va consumato presso la propria abitazione o il luogo di lavoro, oppure camminando verso gli stessi. «Cerchiamo - ha proseguito Fasoli - di effettuare attività motoria nei luoghi meno affollati. Evitiamo i centri storici e le aree con attività economiche aperte che già comportano presenza di persone».