"La Crapuna", birra benefica: dal "Fest in Val" un contributo per la Croce Rossa

Nonostante Fest in Val 2020 sia stato annullato, “La Crapuna”, la birra ufficiale di Fest in Val creata dal maestro birraio Alessandro Andreotti del birrificio Dulac di Galbiate, è finalmente disponibile. Sono state imbottigliate 1500 bottiglie da 33cl di un’ottima Fruit Ale aromatizzata al ribes nero, con una ricetta 2020 ulteriormente affinata e studiata nei minimi particolari. “La Crapuna” viene proposta nella confezione da 6 bottiglie, al costo di 24 euro, e nella confezione da 12 bottiglie al costo di € 45,00.

«Abbiamo deciso di devolvere una parte dell’importo raccolto dalla vendita alla Croce Rossa Italiana di Valmadrera, quale realtà da aiutare nell’emergenza Covid - spiega il Presidente di UGT Valmadrera Christian Vassena -. mentre il resto verrà totalmente investito nell’edizione 2021 di Fest in Val: più la berrete, più grande sarà l’evento!».

E’ possibile ordinare le confezioni sul sito https://www.turismovalmadrera.it/birra-crapuna.

«Sostenete Fest in Val, sostenete la vostra comunità locale, il vostro festival sotto casa, la passione di un gruppo di amici che, dopo una giornata di lavoro e senza scopo di lucro, si prodiga senza sosta per regalarvi tre serate di sano divertimento», aggiunte Vassena. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook “Fest in Val” (www.facebook.com/festinval.valmadrera) e su Instagram (@festinval.valmadrera)