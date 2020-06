Valmadrera: aperte le iscrizioni per Centro Estivo Summer Life 2020

Sono aperte da oggi, giovedì 18 giugno, le iscrizioni al Centro Estivo Summer Life 2020 organizzato dalla Parrocchia con la collaborazione del Comune di Valmadrera. L'attività estiva avverrà nel rispetto delle linee guida del Ministero permettendo di stare assieme in sicurezza. Si formeranno gruppi stabili ed omogenei per età, in un rapporto 1 adulto ogni 5 bambini dai 3 ai 5 anni, ogni 7 bambini dai 6 agli 11 anni, ogni 10 ragazzi dai 12 ai 14 anni.

«Verranno privilegiate le attività all'aperto, le attività sportive e le attività laboratoriali. Tutte le informazioni nel volantino allegato. Ricordiamo - spiegano gli organizzatori - che il Decreto Rilancio ha esteso il Bonus baby sitter anche ai centri estivi. La misura consente il rimborso della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 1.200 (€ 2.000 per personale sanitario)».

