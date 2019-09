Tutti uniti per "Cri Cri": si cercano le comparse, parte del ricavato andrà in beneficenza

Prosegue la "costruzione" del "Progetto Cri Cri" messo in campo dal lecchese Alessandro Villa con la collaborazione del regista lecchese Antonio Losa e del musicista Fabio Fusi, conosciuto per la partecipazione a X-Factor. Lo scopo è quello di realizzare un video ambientato in un campo di calcio, che parli dell'amicizia e della fratellanza che si viene a creare tra i compagni di squadra.

«Per il "Progetto Cri Cri" - scrive Alessandro Villa -, Arte Danza Lecco e Stefano Cortinovis metteranno a disposizione i propri ballerini per le scena da girare presso l'Orsa Maggiore. Un grazie particolare va, principalmente al gruppo #SEMMATT per aver accettato di collaborare a questo progetto, al quale tengo molto, con mia grande sorprresa. Inizialmente, quella mattina nella quale è squillato il telefono e dall'altro capo c'era uno dei rappresentanti del gruppo, non conoscendo il numero, mi ero già preparato a rispondere, demoralizzato, all'ennesima chiamata di telemarketing e non so spiegare il senso di pace e di gioia che ho provato quando, accettando la chiamata, con mia grande sorpresa dall'altro capo del telefono, a nome del #SEMMATT c'era Simone Turrisi col quale, oltre a delucidarlo su domande e quesititi che aveva in merito al progetto (che si presenta con l'hashtag #tuttiunitipercricri), abbiamo avuto modo di conoscerci meglio e io, in particolare, a "toccare con mano" quella realtà che tanto desideravo sognare di cui, tempo fa, ho avuto modo di sentirne parlar molto bene anche attraverso il vostro portale. Grazie a Tuttocampo, Brianza WEB, a vari media del territorio, a Sammy Varin (storica voce di Radio Italia, tra le altre emittenti per le quali a lavorato) e, in generale, a tutte le fonti stampa che, sino ad ora, si sono impegnate per promuovere questo evento che ha lo scopo di sensibilizzare».

Prosegue Villa: «Se qualcuno vuole candidarsi per cimentarsi nel ruolo di attore almeno per qualche scena, ve ne saremmo grati. Le riprese dovevano svolgersi lo scorso weekend ma, ahimè, purtroppo ci sono stati degli inconvenienti che ci hanno impedito di procedere con le riprese.I casting dunque, sono ancora aperti».

Video scopo benefico

Non mancano i ringraziamenti "preventivi": «Grazie, quindi, a Carlo Sormani, Simone Turrisi, Stefano Marelli, Giovanni Vanini, Irene Piras, Enrico Della Bella, allo staff HANGON e da tutte le persone che si sono prestate seriamente per questo progetto che, oltre a sensibilizzare su quelli che sono i valori dell'amicizia e di gruppo, specie nei contesti nei quali sono presenti soggetti con fragilità più o meno visibili, oltre a sensibilizzare sul bullismo ed i problemi sociali legati alle compagnie giovanili, ha anche lo scopo di sostenere il progetto Aiutiamo Martina a sorridere, indetto da Valentina Laquidara per sostenere le spese mediche alla quale la figlia Martina Sirianni si sta sottoponendo da sempre, spostandosi qua e là per il mondo perchè affetta una grave forma di aiutismo (Sindrome di West) e lesioni cerebrali».

Per questo motivo, "Cri Cri" avrà anche, se non soprattutto, uno scopo benefico: «Il sottoscritto Alessandro Villa, difatti, ha deciso che il 25% degli incassi ricavati dai diritti d'autore Soundreef (in quanto autore delle parole del testo cantato da Fabio Fusi, Antonio Pagano, Luca Romano e Mirko Prossomariti, realizzati con la collaborazione di Pianeta Musica Erba Red Rose Impervm, Rymax studioe SanLucaSound, distribuito poi da Matteo Magni per Piacenza Musica) verrà devoluto in beneficienza pro-caus, mentre il restante 75% verrà utilizzato per rientrare delle spese sostenute».

In chiusura un appello: «Se c'è qualche buon'anima che vuole prestarsi per partecipare a questo progetto può contattare me al 3927006202, rivolgersi direttamente al regista Antonio Losa Video-Maker, oppure accedere a questo link: https://m.me/join/AbZ7cpa94uNhhyB0, tramite cui si aprirà una conversazione Fb messenger alla quale, collegandovi, troverete all'interno tutte le persone che stanno collaborando con noi al progetto #tuttiunitipercricri). Dai che stavolta ce la facciamo, anzi: ce la dobbiamo fare per forza!».