Con la Croce Rossa di Lecco durante il Coronavirus: il video del Comitato spiega come viene gestita l'emergenza

Un viaggio lungo sei minuti e mezzo, che parte dalle immagini di Lecco e dintorni per poi raggruppare le parole di chi lavora all'interno del Comitato Locale di Lecco della Croce Rossa ai tempi dell'emergenza Covid-19. E' la sintesi del video, realizzato in collaborazione con la fotografa Sara Villa, diffuso dal medesimo Comitato attraverso la piattaforma YouTube, in cui compaiono tutti i volontari e il personale dipendente attivo in viale Rimembranza.