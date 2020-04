«Grande preoccupazione per i decessi alla Rsa Casa Famiglia di Olgiate Molgora, sia fatta chiarezza al più presto»

«La grande preoccupazione di questi giorni per la gestione delle Rsa investe ora prepotentemente anche il territorio lecchese: apprendiamo infatti in queste ore la triste notizia del decesso di oltre 15 persone degenti presso la Casa Famiglia di Olgiate Molgora. Si tratta ormai di quasi un terzo rispetto al numero totale di anziani ospitati presso la struttura». A dichiararlo sono il deputato brianzolo Gian Mario Fragomeli e il Consigliere Regionale lecchese Raffaele Straniero, entrambi del Partito democratico.

«Oltremodo problematica - proseguono - risulta essere la situazione dei sanitari che, positivi al Covid-19 e non presenti presso la Casa Famiglia, non possono garantire l’assistenza minima ai degenti, dei quali, peraltro, molti sono presunti essere positivi al virus. Non risultano infatti ancora essere stati eseguiti i tamponi necessari alla puntuale verifica delle condizioni di salute degli anziani ricoverati».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«È senza dubbio una situazione oltremodo preoccupante che pare essere completamente sfuggita ad ogni controllo, con evidenti e gravissimi rischi tanto per gli ospiti quanto per i dipendenti della struttura. Per questo motivo - incalzano Fragomeli e Straniero - interrogheremo al più presto gli Enti preposti. Verificheremo così se siano state approntate per tempo le fondamentali misure di sicurezza e se siano stati curati correttamente, sotto il profilo sanitario, gli anziani ospiti della struttura di Olgiate Molgora».