Dehors lungolago: verso la scadenza il termine per la presentazione delle offerte

Pubblicato sul portale istituzionale della Provincia di Lecco, che per questa particolare gara d'appalto svolge la funzione di stazione appaltante per conto del Comune di Lecco, il bando di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del dehors a servizio dell’infrastruttura ciclabile previsto nel territorio comunale di Lecco nell’ambito del Bando Emblematici maggiori 2016 di Fondazione Cariplo.

L'importo complessivo a base di gara è di 211.302,00 euro e le offerte potranno essere presentate entro le ore 9 di mercoledì prossimo, 16 ottobre 2019.

«Si tratta di un'opera strategica per il rilancio in chiave turistica e cicloturistica del territorio - sottolinea l'assessore all'urbanistica del Comune di Lecco Gaia Bolognini -, finalizzata alla realizzazione di una struttura per la quale ci auguriamo una partecipazione importante».

A questo collegamento si trova tutta la documentazione relativa alla procedura aperta, inclusi gli elaborati progettuali del manufatto da realizzare.