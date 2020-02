Lecco-Vanadzor, legame rinsaldato: ospitata in città una delegazione d'insegnanti armeni

Trentadue anni dopo il terremonto di Vanadzor, una delegazione d'insegnanti armeni ha fatto visita a Lecco, accolti nella sala consigliare del Comune dal sindaco Virginio Brivio. Si è trattato del ricambio della visita che i lecchesi fecero nel 2008, guidati da Marina Ghislanzoni: i cittadini dell'Est Europa sono stati guidati da Sergio Fenaroli e dalla stessa Ghislanzoni dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia. Arrivati a Lecco il 25 febbraio, giovedì mattina sono stati salutati dopo aver visitato e conosciuto la nostra città. E' importante ricordare che, nel 1988, il Comune di Lecco contribuì, grazie allo sforzo di organizzazioni sindacali e imprenditoriali locali, con trecento milioni di lire alla ricostruzione del centro urbano armeno e della provincia di Lori, colpita da una scossa che fece decine di migliaia di vittime.

«Vi ringraziamo per l'accoglienza che ci avete riservato - ha spiegato la dirigente scolastica Anush Yedoyan -. In questo momento difficile per l'Italia abbiamo voluto essere qui, perchè gli amici si vedono sempre nel momento del bisogno. Vogliamo ringraziare italiani e lecchesi che hanno reso possibile questo momento d'incontro, in particolare Sergio Fenaroli e Marina Ghislanzoni».

Dopo la visita della città, guidata da Maria Grazia Colombo e da un gruppo di famiglie di Comunione e Liberazione, si è appreso dell'esistena di «un viaggio di conoscenza e amicizia» che la Cgil Lecco farà tra Georgia e Armenia. Il tour è in programma nel prossimo mese di maggio e porterà alla «conoscenza delle Repubbliche Caucasiche della Georgia e Azerbaijan, realtà omogenee geograficamente ma articolate per Storia cultura e religioni, cerniera di scambi e relazioni tra Europa ed Asia». Al termine della visita si è tenuto lo scambio di doni, è stato spiegato come Vanadzor stia puntando sul turismo come fonte di reddito e, infine, la delegazione (composta anche da Arthur Yedoyan, Lia Nerkararyan, Nazik Gishyan, Grigor Kachainyan, Anush Torosyan e Liana Herutyunyan) è stata salutata.

