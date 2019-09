Bandiera Usa al Municipio di Dervio: «Non dimentichiamo l'11 settembre 2001»

Il Comune di Dervio, nella mattinata di oggi, ha esposto la bandiera americana fuori dal Municipio di Piazza IV Novembre, per non dimenticare una tragedia che, ormai diciotto anni fa, scosse il mondo intero e costò la vita a più di tremila persone: l'attentato alle Torri gemelle del Trade World Center (e al Pentagono) dell'11 settembre 2001.

Così il sindaco Stefano Cassinelli ha motivato la decisione dell'Amministrazione. «Sulla facciata del municipio è stata esposta la bandiera degli Stati Uniti per ricordare i tragici attentati dell'11 settembre 2001 - spiega - Una scelta condivisa dal gruppo consigliare di "Dervio Viva" per commemorare un evento che ha sconvolto il mondo: oltre alle migliaia di vittime degli attentati sono innumerevoli le vittime innocenti causate dalle guerre connesse all'11 settembre. Non si tratta di un gesto politico ma di una doverosa commemorazione di un evento che ha cambiato il mondo il cui viviamo. We never forget».