Aria di lago e montagna: Stefan De Vrij e la compagna Doina a spasso sul Monte Barro

Scampagnata nel Lecchese per Stefan De Vrji e la compagna Doina Turcanu. Il 28enne difensore centrale dell'Inter e la modella di origini moldave si sono concessi una gita fuori porta nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, sfruttando il giorno di riposo concesso dal tecnico Antonio Conte al gruppo di lavoro nerazzurro. E' stata la stessa compagna del giocatore a pubblicare sul suo profilo Instagram una foto scattata nel Lecchese durante la passeggiata.

Non è la prima volta che un giocatore interista il nostro territorio per una gita fuori porta: il giorno di Ferragosto 2018 il compagno di squadra Borja Valero s'immortalò nella centralissima piazza XX Settembre; cambiando completamente ambito, nell'ottobre 2018 il cantante Mick Jagger pubblicò sui social foto e video registrati mentre si trovava in barca sul lago al termine delle riprese di "The Burnt Orange Heresy".