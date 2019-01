I dieci migliori ristoranti della provincia di Lecco secondo Tripadvisor

Considerata la classifica dei 10 migliori ristoranti della città di Lecco secondo Tripadvisor, uno sguardo su tutta la Provincia mostra un diverso panorama nell'ambito dei servizi di ristorazione.

La definizione di ristorante si presta a diverse interpretazioni: qui si è scelto di utilizzare il termine in senso lato, quello di servizio di ristorazione. Non stupisca quindi la presenza, tra i 10 migliori ristoranti della Provincia di Lecco, di pizzerie, pub e take-away.

Dal decimo al primo classificato

Ecco i 10 ristoranti (pizzerie incluse) della Provincia promossi da Tripadvisor:

Garage Pub - In corso Bergamo, Lecco, trovate un'ottima selezione di birre e hamburger. Anche per Vegetariani.

Shabu - Ristorante con cucina fusion in Via Gorizia 5, nel rione di Castello a Lecco, propone piatti a base di pesce, sushi e specialità asiatiche.

Al Porticciolo 84 - Rimaniamo a Lecco, nel rione di Cereda: qui trova posto uno dei luogo più conosciuti e frequentati per la sua cucina a base di pesce, dai forti sapori mediterranei.

Kathmandu Restaurant - Cucina etnica nel cuore di Lecco, che ospita i piatti asiatici, nepalesi compresi, di questo ristorante. Anche per vegetariani.

Herba Monstrum Brewery - A Galbiate, propone ottima birra artigianale, taglieri di salumi e formaggi, hamburger e opzione per vegani e vegeteriani.

Ristorante Indiano Curcuma - Sempre a Lecco, in Via Fratelli Torri Tarelli, porta i suoi avventori nel lontano clima d'oriente, con i sapori tipici dell'India.

Mamaioa Bistrot - Lecco, Via Carlo Cattaneo. Propone cucina italiana, Meditarranea e a base di pesce.

Punjab Indian Restaurant - La vista del lago di Lecco e i forti sapori speziati tipici della cucina orientale. "Punjab" è una delle realtà più conosciute in città e provincia per quanto riguarda la cucina etnica. Opzioni vegane e vegetariane sapranno accontentare veramente tutta la clientela che deciderà di fermarsi per un pasto diverso dal solito.

Pizzeria Da Rida - Rintracciabile nel quartiere di San Giovanni a Lecco, la Pizzeria "Da Rida" è un'eccellenza cittadina. Forno a legna e possibilità di ordinare a domicilio fanno da contorno a una vasta scelta di pizze, che soddisferà anche il gusto dei vegetariani. Una valida, validissima alternativa ai ristoranti raffinati, "alla buona" e sicuramente salutare anche per il portafoglio.

Cardamomo Persian Cuisine - Per conoscere i sapori della cucina persiana. Opzioni vegetariani, vegane, senza glutine. Il ristorante è in Via Fratelli Cairoli.

Precedentemente in classifica

Da Gigi - A Crandola, nel cuore della Valsassina, trova posto un luogo storico, specializzato nella cucina locale, anche per vegetariano.

Santa Brigida Hosteria - A Calolzio, ecco il ristorante preferito da chi ha pranzato o cenato in città: steakhouse, non fa mancare anche dei piatti a base di pesce, offrendo una bella esperienza per pranzi di lavoro e non.

Osteria Marascia - Torniamo a Calolziocorte, dove troviamo un altro ristoriante che fa del pesce la sua specialità.

Al Borgo Antico - Dall'altra parte dell'Adda ecco un'altra pizzeria molto frequentata da lecchesi e non solo: vasta proposta che abbraccia i gusti di tutti i frequentatori, ovviamente anche vegetariani.