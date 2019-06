Ville e dimore milionarie in vendita nel Lecchese, c'è anche un borgo medioevale

Le dimore da sogno in vendita nel Lecchese fanno invidia alle star di Hollywood che popolano la parte occidentale del lago di Como. E chissà che un giorno qualche divo (o diva) non arrivi a villeggiare nelle nostre zone.

Sulla celebre agenzia immobiliare tedesca Engel & Völkers, che si occupa in particolare di beni di lusso, si trovano almeno quattro inserzioni di dimore ultramilionarie, interessanti sia a fini abitativi sia commerciali.

Borgo medioevale a Montevecchia

La più affascinante è senza dubbio il borgo medioevale che sorge sulle colline di Montevecchia, composto da venti locali su una superficie di 2mila metri quadri. Un complesso dal valore stimato in 7 milioni di euro.

Nel cuore del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone si propone in vendita uno splendido borgo medioevale completamente ristrutturato in Bio edilizia. La zona in cui è situato il borgo ricorda per paersaggi, scorci e vedute le bellissime colline toscane. La proprietà si compone di un corpo centrale destinato all'attività di ristorazione e di ricezione; oltre ad un appartamento, una zona riunioni con ampio terrazzo e una Spa da ultimare al piano sottostante con 2 piscine di acqua calda a 36° con idromassaggi, sauna tiepida, sauna calda, hammam, bagno turco, spazi massaggi e spazio relax.

L'ampio ristorante di cucina biologica e naturale è composto da 5 sale con 2 splendidi camini oltre alla zona del bar, i servizi e le cucine per complessivi 120 posti sedere e 40 posti all'aperto nella magnifica Corte ristrutturata. Il luogo è ideale per banchetti, matrimoni e pranzi di lavoro.

Presenti poi 11 stanze di cui 5 doppie, 7 suite ed 1 appartamento completamente ristrutturate ed arredate con cura e charme, a tema che raccontano tutte una storia; le stanze sono raccolte attorno alla corte principale. Il borgo è circondato da 20 ettari in territorio collinare terrazzato con prati e boschi, vigneti e frutteti. Vengono coltivati in biodiversità ortaggi, frutta ed erbe officinali il tutto servito direttamente nel piatto. Siamo sui prati dell'Oasi WWF per la Biodiversità di Galbusera Bianca, in Brianza, a 40 km a nord di Milano verso Lecco e 20 km dal Lago di Como Tutte le attività, agricola, di ristorazione e ricettiva, sono ben avviate ed in crescita.

Villa vista lago a Mandello

Da sogno la villa a Mandello, con dieci camere da letto e sei bagni, 850 metri quadri interamente abitabili. Prezzo: 5,5 milioni di euro.

Questa villa di importanti dimensioni è situata in una posizione tranquilla e soleggiata e gode di una vista a 180 gradi sul lago, sulla Grigna e Bellagio. La proprietà è stata costruita negli anni '60 dal famoso architetto/ingegnere Mantegazza, questo gioiello è situato nel verde lussureggante di un grande parco di 30.000 mq, con annessa casa del custode all'entrata della proprietà. Grazie alla sua posizione dominante questa proprietà si presta a essere una soluzione abitativa prestigiosa per una grande famiglia o anche per un albergo/spa o casa di riposo.

Il punto focale della villa padronale è l’elegante portico con colonne di granito che la circonda rendendo gli spazi esterni estremamente confortevoli e protetti sia dal sole sia dalle pioggie estive.

Un importante hall d'ingresso dà accesso a un'ampia zona giorno, composta da un soggiorno triplo con un bellissimo camino funzionante, una grande sala da pranzo, una varietà di altri locali ad uso multiplo, 2 bagni e una spaziosa cucina dal fascino retrò. Si accede alla zona notte attraverso una magnifica scala curvata. Il primo piano è composto da 7 camere da letto e 3 bagni. Da ogni camera da letto si può accedere al balcone che circonda tutta la zona notte e offre una spettacolare vista sul lago. Completa la zona notte un appartamento situato nella torre che offre una vista a 360 gradi sul magnifico panorama del lago e le montagne circostanti. Il piano interrato è composto da vari locali di servizio, tra cui la lavanderia e un locale per la centrale termica.

Ex Palazzo Banca Popolare di Lecco

Non manca il prestigioso palazzo ex sede della Banca Popolare di Lecco in Piazza Garibaldi, in vendita a 2 milioni di euro: 22 locali e 7 bagni su 1.300 metri quadri di area commerciale.

Nella centrale Piazza Garibaldi porzione della ex sede della Banca Popolare di Lecco, attualmente allo stato di "non uso". La porzione è costituita da un lotto indipendente composto da 4 piani fuori terra oltre ad un piano interrato. La superficie commerciale del lotto è di circa 1.300 mq distribuita sui vari piani. Al piano terra è presente un ingresso indipendente dai portici posti su Piazza Affari, ai piani primo, secondo e terzo sono allocati gli spazi direzionali, mentre i piani interrato e sottotetto sono disponibili per le zone accessorie e di servizio agli impianti. I due affacci su Piazza Garibaldi e su Piazza Affari, permettono all'operatore/utilizzatore di frazionare i vari piani in più unità immobiliari con destinazione d'uso terziario/direzionale, ideali per uffici professionali e/o di rappresentanza vista la posizione centrale e strategica. L'edificio si presta a un intervento di recupero conservativo o di eventuale riconversione. La storicità, la posizione, le bellissime facciate in marmo e l'unicità dell’edificio rappresentano un pezzo di storia della città di Lecco, punti fondamentali per valutare un intervento immobiliare di sicuro interesse per l’investitore/utilizzatore finale. I progetti in corso per lo sviluppo degli edifici e delle piazze/vie circostanti permetteranno una sicura rivalutazione della zona, consolidando l’investimento e i valori immobiliari.

Isola Viscontea

La nostra carrellata si conclude con l'Isola Viscontea, dimora storica su un piccola lemno di terra in mezzo all'Adda di fronte ai luogi manzoniani, in vendita a 1,7 milioni di euro.