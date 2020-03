"Capire la storia del cinema", lezione in streaming con la Dinamo Culturale

Anche l'associazione Dinamo Culturale si unisce alla campagna #stateacasa #andratuttobene in queste giornate di emergenza anti coronavirus. Per allietare le giornate casalinghe proporrà una lezione del corso di cinema on line. L'appuntamento è in programma per domani sera, mercoledì.

«Mercoledì 18, alle ore 21, proveremo a mandare in streaming la lezione di "Capire la storia del cinema" su Nagisa Oshima a cura di Gianpiero Raganelli - fanno sapere i responsabili dell'associazione - (Se tutto andrà bene) sarà possibile seguire l'incontro sulla nostra questa pagina Facebook: https://www.facebook.com/ DinamoCulturale/ oppure a questo link: https://zoom.us/j/242539326 Vi aspettiamo». Nei giorni scorsi anche la Project Rock School di Mandello ha organizzato lezioni di musica via internet per i suoi allievi.