Coronavirus, l'iniziativa di Ascolto Valmadrera: un disegno da colorare per sensibilizzare la cittadinanza

Una semplice iniziativa per sensibilizzare nella lotta al Coronavirus. E' quella del gruppo di minoranza Ascolto Valmadrera, che ha diffuso un disegno semplice ed efficace: «Io non ho gambe per diffondermi... Uso quelle degli stupidi» recita la caricatura di un Sars-Cov-2 nel disegno diffuso sulla pagina Facebook della civica. L'invito è quello di scaricare l'immagine, stamparla, colorarla e diffonderla sui social network.

Un'idea per passare un po' di tempo in questi tempi di quarantena forzata, certo, ma soprattutto per sensibilizzare la cittadinanza.

