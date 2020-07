Ragni: disperse sul Pizzo Badile le ceneri di Matteo Bernasconi

Giornata fortemente emotiva, quella di domenica, per i Ragni di Lecco. Il 5 luglio, infatti, i "Maglioni Rossi" si sono recati sul Pizzo Badile, in Val Bregaglia, al confine tra l'Italia e la Svizzera, e sulla cima del monte hanno disperso le ceneri di Matteo Bernasconi. Il 38enne alpinista è deceduto lo scorso 13 maggio a causa di una tragica fatalità, travolto da una valanga nel Canale della Malgina, sul Pizzo del Diavolo in Valtellina.

"Giornata al Badile a ricordo del Berna. Dispersione delle ceneri sulla cima. Complimenti al ragno quasi ottantenne Bosisio detto Bis che, dopo aver dormito in furgone ai Bagni di Masino, è salito fino all’attacco del Badile e risceso in valle".

Il profilo di Matteo Bernasconi

Classe 1982, originario di Como, Bernasconi faceva parte dei Ragni Lecco dal 2003; nel 2011 era diventato Guida alpina.

Appassionato di montagna in ogni sua espressione, dall'arrampicata al ghiaccio all'alpinismo e allo sci, aveva partecipato a tutte le spedizioni dei "Maglioni Rossi" in Patagonia, in tutto sette dal 2006 al 2013, con l'apertura di diverse nuove vie e momenti comunque indimenticabili come l'avventura, complicatissima, del 2012 sulla parete Ovest della Torre Egger con Matteo Della Bordella, quando i due furono costretti a desistere a pochi metri dal traguardo.

Numerose sono le attestazioni di cordoglio che in questi minuti si stanno susseguendo per Matteo, conosciuto e stimato nel Lecchese per le sue imprese in montagna e non solo.