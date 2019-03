Donazione organi, Marco Galbiati presenta il suo libro alla Camera dei Deputati

Da tempo chiede una norma di legge che permetta ai parenti di chi ha donato gli organi e ai riceventi di conoscersi, andando oltre l’anonimato. Domani, mercoledì 13 marzo, il lecchese Marco Galbiati sarà ospite di una conferenza stampa presso la sala conferenze della Camera dei Deputati a Roma. L’incontro, che si svolgerà dalle 13 alle 14, porta il titolo di “Una riflessione della donazione degli organi”.

Il papà del compianto Ricky presenterà il libro “Il tuo cuore la mia stella” dedicato al figlio, intervenendo nel dibattito sulla donazione e sulle motivazioni di chi crede giusto andare oltre l’anonimato di fronte a un importante gesto d’amore come quello della donazione di organi, che permette ad altre persone di tornare a vivere.

Aprirà i lavori l’onorevole Fabiola Bologna. A seguire il confronto su trapianto e bioetica con l’intervento del professor Lorenzo D’Avack, Presidente del Comitato nazionale per la Bioetica che illustrerà il parere dell’ente da lui guidato in merito alla “Conservazione dell’anonimato del Donatore e del Ricevente nel Trapianto di Organi”. Subito dopo spazio alla relazione della professoressa Mariapia Garavaglia, vice presidente del Comitato per la Bioetica. In quel momento interverrà anche Marco Galbiati con la presentazione del libro: “Il Tuo Cuore, la mia Stella”.