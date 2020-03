Solidarietà verso gli operatori sanitari: dalla Map Srl un bancale di merce al "Manzoni"

Tante aziende e singole persone si stanno segnalando, nel Lecchese, per i loro gesti di solidarietà nei confronti dell'Asst Lecco. Non ultima la Map Srl, azienda di via Caduti Lecchesi a Fossoli che, per volontà del titolare Lorenzo Vacante, ha donato un bancale di merce all'ospedale "Manzoni" di Lecco nella giornata di mercoledì: al suo interno gel igienizzante, mascherine, tute di protezione, guanti, igienizzanti, tutto materiale che all'interno del presidio ospedaliero non si trova in grande abbondanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni LeccoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di LeccoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery