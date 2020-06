«Ambiente, temi sociali, economia: portiamo a Lecco l'onda verde dalla Francia»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

È il tempo del coraggio. Da tanto tempo si è diviso in pezzi il discorso: da una parte a chi interessa l'ambiente, dall'altra quelli che sono impegnati per i temi sociali e poi, ancora, quelli che invece si interessano solo della questione economica.

Perché trionfano all'estero le realtà politiche che pongono l'ambiente al centro? La scommessa vera che, nel nostro piccolo, vogliamo portare come AmbientalMente Lecco è quella di tenere questi tre elementi uniti. Questa è la vera novità, questo, riteniamo, è il modo con cui si debba parlare di sostenibilità nella nostra città.

Ad esempio, perché non parlare di turismo sostenibile come chiave di branding del nostro territorio, unico dal punto di vista naturalistico? Oppure, perché non investire come Comune nel miglioramento energetico delle case popolari di proprietà comunale, tenendo uniti ambiente e necessità di un abitare di qualità anche per alcune fasce più fragili? E infine, se la riqualificazione urbana di un torrente come quello del Gerenzone guardasse a rivitalizzare la vita dei quartieri che il fiume attraversa con una migliore valorizzazione ambientale e quindi anche con una maggiore capacità di attrarre anche investimenti su quelle aree? Non staremmo tenendo insieme aspetti diversi superando quell'idea che chi pone il tema ambientale parli solo di ambiente?

Solo per fare qualche esempio. Questo vuole essere il nostro movimento civico: il mettere al centro della città questo modo di approcciarsi ai problemi. Trasversalità e concretezza. Per questo siamo fiduciosi che l'onda verde possa presto arrivare anche a Lecco e vogliamo essere la risposta a questo sentimento.

Ambientalmente Lecco