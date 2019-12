Lecco, approvato lo stato di emergenza ambientale: «Serve un intervento forte, deciso e netto»

Il Comune di Lecco ha approvato lo stato di emergenza ambientale. La delibera sul documento è arrivata nel corso della seduta del Consiglio comunale che si è tenuta nella serata di lunedì 17 dicembre ed è stata la conseguenza della richiesta fatta dai giovani attivisti della sezione cittadina di FridaysForFuture all'inizio di novembre, "patrocinata" dall'assessore all'ambiente Alessio Dossi e dallo stesso gruppo consiliare del Partito Democratico; la richiesta, passata dai lavori della Commissione V, è stata inserita nell'Ordine del giorno del Consiglio.

Stato di emergenza ambientale a Lecco: i punti del documento

Tra i vari obiettivi si sono quelli di prevedere incentivi all'eleminazione della plastica monouso nelle attività pubbliche e commerciali, l'implementazione di acquisti verdi nella P.A., l'avviamento di un confronto nel territorio comunale con la grande distribuzione per la riduzione degli imballaggi e degli sprechi, la formulazione della tariffazione del trasporto pubblico per favorirne l'uso in collegamento con i comuni limitrofi, la formulazione d'interventi per ridurre lo spreco alimentare nelle mense scolastiche, l'incentivazione dell'incremento del verde urbano, l'adozione della tariffazione puntuale con relativo monitoramento.

Dossi: «Obiettivi chiari e concreti per il Comune»

L'assessore Dossi ha così commentato l'approvazione del documento: