Valmadrera, concluso l'English Camp: «Valore aggiunto per l'insegnamento»

Per il settimo anno consecutivo, presso gli spazi del Centro Culturale Fatebenefratelli di Vamadrera, ha avuto luogo la positiva esperienza dell’English Camp.

L’English Camp è una forma di vacanza studio in città, ricca di attività ludiche, giochi, laboratori e gare tutto realizzato in lingua inglese. Lo staff è composto da tutor madrelingua inglese e dagli “helpers”, ragazzi italiani delle scuole superiori coordinati da un docente. L’ACLE (Associazione Culturale Linguistica Educational) applica l’approccio didattico REAL (Rational Emotional Affective Learning) che favorisce l’acquisizione spontanea della lingua inglese, delle sue strutture grammaticali e linguistiche. I tutor madrelingua provengono da vari Paesi anglofoni, favorendo l’apertura degli studenti a diversi modelli culturali.

L’English Camp di quest’anno, che si è tenuto dal 2 al 6 settembre ha avuto come tema l’educazione allo sviluppo sostenibile. All'evento conclusivo "The Final Show" che si è tenuto il 6 settembre alle 16.30 presso la Sala Auditorium del Centro Fatebenefratelli hanno presenziato il sindaco Antonio Rusconi, l'assessore all'Istruzione Raffaella Brioni, la dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Carmela Teodora Carlino e la sua vicaria Maria Lupone: tutti hanno preso parola per sottolineare l'importanza dell'apprendimento della lingua inglese e dell'esperienza dell'English Camp.

«Credo in questa esperienza, insegnare senza banchi ed interrogazioni - afferma l’insegnante Lucia Terlizzi, docente delle scuole Leopardi e Camp Director -, adottare l’approccio umanistico-affettivo mi emoziona ed emoziona gli studenti e come afferma il Dott. Speziali fondatore dell’ACLE Emotions generate learning. Ad ogni Camp vedo tanti miei alunni che si appassionano all’inglese; quando li rivedo fra i banchi di scuola li ritrovo più pronti, più preparati, più motivati: il Camp è il valore aggiunto all’insegnamento scolastico. In questa attività sono sempre stata sostenuta dall’assessore Raffaella Brioni che ha creduto da subito in questa nuova opportunità per i ragazzi di Valmadrera e ha reso possibile realizzarla negli spazi del Fatebenefratelli».

